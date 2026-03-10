Un caso que inicialmente fue reportado como un trágico accidente de tránsito en Bogotá terminó revelando un presunto crimen que hoy tiene capturado al padre de una familia. Las investigaciones de la Fiscalía indican que el hombre habría asesinado a su esposa y provocado la muerte de su bebé para intentar simular un siniestro vial.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de diciembre de 2025, cuando un vehículo particular en el que se movilizaba una familia se estrelló contra un árbol en cercanías del Jardín Botánico de Bogotá. Tras el impacto se confirmó la muerte de dos de los ocupantes: una mujer y su hijo pequeño. El conductor, padre del menor, fue el único sobreviviente.

En un primer momento, el caso fue tratado como un accidente de tránsito. Sin embargo, los análisis realizados por Medicina Legal cambiaron el rumbo de la investigación. Los peritajes forenses concluyeron que tanto la mujer como el bebé habrían fallecido antes del choque.

Según el dictamen, la mujer murió a causa de una puñalada en el cuello, mientras que el bebé presentó trauma cervical, cuya causa exacta aún es materia de estudio, aunque se relaciona con el posterior impacto del vehículo.

Fiscalía reveló detalles de necropsia de la mujer que falleció en falso accidente de tránsito que, según la investigación, se inventó su esposo para ocultar un feminicidio en Bogotá. La víctima fue apuñalada y luego estrellaron el carro en el que estaba. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Dqk80ZE5WE — Revista Semana (@RevistaSemana) March 10, 2026

Con base en las pruebas recolectadas, la Fiscalía sostiene que el padre sería el presunto responsable de los hechos. La investigación apunta a que el ataque ocurrió dentro del automóvil mientras la mujer, al parecer, recibía una clase de conducción.

De acuerdo con fuentes del proceso, el hombre habría aprovechado que la víctima estaba concentrada manejando para atacarla con un cuchillo. Tras la agresión, la mujer se desangró dentro del vehículo. Posteriormente, el sospechoso habría movido el cuerpo hacia el asiento del copiloto y limpiado parte de la sangre con elementos de aseo para intentar eliminar evidencias.

La investigación también señala que, mientras realizaba estas maniobras, el bebé aún estaba con vida dentro del carro. Después, el hombre habría reorganizado nuevamente la escena: ubicó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor, tomó el control del vehículo y condujo unas cuadras hasta estrellarlo contra un árbol frente al Jardín Botánico.

El choque habría provocado la muerte del menor, quien no estaba asegurado a una silla de seguridad y terminó en la parte frontal del vehículo tras el impacto.

Durante el proceso investigativo, los peritos encontraron rastros de sangre en distintos puntos del automóvil, evidenciados mediante reactivos forenses, lo que indicaría intentos de limpieza. Además, cámaras de seguridad registraron movimientos sospechosos dentro del vehículo, incluyendo el uso de una luz que, según los investigadores, podría corresponder a un celular o linterna mientras se manipulaba el interior del carro.

Testigos también afirmaron que el hombre salió del vehículo antes de que llegaran los organismos de emergencia.

Con estas evidencias —sumadas a los testimonios, los videos y los informes de Medicina Legal— la Fiscalía concluyó que existían elementos suficientes para señalar que el accidente habría sido planeado para encubrir el crimen.

Un fiscal de la unidad de vida imputó cargos al hombre y solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, petición que fue avalada por un juez al considerar la gravedad de los hechos y el material probatorio presentado.

Según se conoció durante la investigación, cuando fue capturado el hombre mantenía una relación con otra mujer. Además, se estableció que tenía programadas pruebas de paternidad con el bebé que falleció en el supuesto accidente.

El proceso judicial continúa mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento total de este caso que pasó de ser un aparente siniestro vial a una de las investigaciones criminales más impactantes registradas recientemente en la capital.

