Los habitantes del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, vivieron un mediodía de pánico este sábado 7 de marzo. Sin previo aviso, el asfalto de una de sus vías principales cedió por completo, dejando un cráter de grandes proporciones que por poco provoca una tragedia.

Pánico en La Gaitana: el asfalto desapareció

La emergencia se registró exactamente en la calle 139 con carrera 126A, a pocos metros del CAI del sector. Según relatos de testigos y el reporte del periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, el pavimento simplemente “se abrió”, obligando a varios conductores a realizar maniobras peligrosas para no caer en el abismo.

En un video que circula en redes sociales, se observa la magnitud del daño estructural. La placa de asfalto colapsó dejando un vacío que supera los 3 metros de profundidad. Afortunadamente, en el segundo exacto del desplome no circulaban vehículos ni peatones, evitando una tragedia mayor en esta zona de alto flujo.

La indignación de los vecinos no se hizo esperar. Residentes de Suba denuncian que en ese punto específico se han realizado intervenciones recientes que califican como de mala calidad.

“Siempre pasa lo mismo ahí, hacen parches y a los pocos meses la calle se vuelve a abrir. Deben arreglar toda la 139 de raíz porque se está hundiendo por pedazos”, manifestó un habitante de la zona.

La principal preocupación de la comunidad es que el peso de los buses y camiones que transitan por la 139 esté afectando no solo la vía, sino también los cimientos de las casas aledañas.

#BOGOTÁ. En video quedo grabado el momento exacto en que se hunde el asfalto en la loc/Suba, calle 139 con 126A, frente al CAI La Gaitana, generando enorme hueco en la vía. FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdWVhM https://t.co/wqaZiTijVy pic.twitter.com/4LGSWIAvt8 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 8, 2026

Estado de la movilidad y recomendaciones

A esta hora, la Secretaría de Movilidad y el Grupo Guía mantienen un cierre total preventivo en el punto afectado para evitar accidentes. Como era de esperarse, el tráfico en el corazón de La Gaitana está colapsado.

Punto afectado: Calle 139 con carrera 126A (Frente al CAI).

Desvío recomendado: Se sugiere a los conductores tomar la Avenida Ciudad de Cali para evitar el embotellamiento.

Se espera que cuadrillas del IDU o de la Empresa de Acueducto lleguen al sitio en las próximas horas para determinar si el colapso fue causado por la ruptura de un tubo de alcantarillado o por un problema de compactación y deterioro de la malla vial.

