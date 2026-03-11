La investigación por el presunto doble homicidio que inicialmente fue reportado como un accidente de tránsito en Bogotá sigue revelando detalles sobre lo ocurrido. El caso involucra a Hugo Fernando Silva Soto, señalado por las autoridades de asesinar a su pareja, Karen Cecilia Avendaño, de 34 años, y al hijo de ambos, un bebé de apenas 10 meses.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan las 4 mentiras del hombre que fingió accidente luego de matar a su pareja y a su bebé)

Esos hechos se remontan a la madrugada del 12 de diciembre de 2025, cuando organismos de socorro atendieron un choque en la calle 63 con carrera 70, en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá. Dentro del vehículo, un Volkswagen Golf que había colisionado contra un árbol, fueron encontrados sin vida la mujer y el menor, mientras Silva Soto apareció aparentemente inconsciente en el asiento del copiloto.

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía General de la Nación descartó con el paso de las semanas que se tratara de un siniestro vial. Los análisis del CTI y de Medicina Legal concluyeron que las muertes ocurrieron antes del impacto y que el choque habría sido provocado para simular un accidente y ocultar el crimen.

Lee También

La discusión que habría desencadenado el ataque

Durante las audiencias del caso, el fiscal del caso explicó que el señalado pasó a recoger a Karen Cecilia Avendaño con el supuesto propósito de reunirse con el bebé de ambos. Según la hipótesis de los investigadores, el hombre ya habría causado la muerte del menor, mediante una fuerte agitación.

Según información recogida por Noticias Caracol, el hombre recogió a la mujer en el barrio Bosque Popular, donde el vehículo permaneció parqueado en una bahía por aproximadamente tres horas, y allí ocurrió el fatal desenlace dentro del carro.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, cuando Avendaño se dio cuenta de que el niño no respiraba. Al reclamarle al hombre por lo ocurrido, se habría desatado una fuerte discusión dentro del automóvil.

Posteriormente, Silva Soto atacó a su expareja con un arma cortopunzante, causándole una herida en el cuello que terminó provocando su muerte. Después, según la reconstrucción de los investigadores, habría estrellado el vehículo para intentar encubrir lo ocurrido y sostener la versión de un accidente.

Fue enviado a la cárcel un hombre que simuló un accidente de tránsito cerca al Jardín Botánico de Bogotá para intentar evadir la responsabilidad del homicidio de su hijo y la madre del menor. Durante la investigación, las autoridades evidenciaron que la mujer presentaba una… pic.twitter.com/UqaDdFRAFe — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 10, 2026

Las autoridades sostienen que diversos dictámenes forenses, registros de cámaras y otros elementos de prueba permitieron desmontar la versión inicial del siniestro vial. Con base en esas evidencias, Silva Soto enfrenta cargos por feminicidio agravado y homicidio agravado, mientras el proceso judicial continúa en su contra.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: