Después de las elecciones legislativas del 8 de marzo, los candidatos presidenciales mueven sus fichas para definir sus fórmulas vicepresidenciales. Una de las que más ha dejado a la expectativa es Paloma Valencia, quien tuvo un rotundo triunfo en su consulta interpartidista del pasado domingo.

La representante del Centro Democrático tuvo una serie de reuniones este miércoles 11 de marzo, en la que se esperaba que diera el nombre de su mano derecha para las votaciones de primera vuelta del 31 de marzo. Quien suena con más fuerza para acompañarla es Juan Daniel Oviedo, segundo lugar en ‘la Gran consulta por Colombia, pero finalmente la decisión se aplazó para este jueves.

Por ahora, Valencia ha sostenido charlas con sus coequiperos de coalición: Enrique Peñalosa, el propio Oviedo, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna, Juan Carlos Cárdenas y Aníbal Gaviria. Sin embargo, en la sede donde se sostuvo el encuentro hubo la llegada de un invitado inesperado: Arturo Calle.

El famoso empresario de la industria textil llegó hasta el fortín de la aspirante por el uribismo y ambos sostuvieron una larga reunión. De acuerdo con Caracol Radio, hay acercamientos entre los de cara a la primera vuelta presidencial. No obstante, no se aclaró si Calle suena como su fórmula vicepresidencial o simplemente se tratará un apoyo.

#ElGranReto2026 | El empresario Arturo Calle se reunió con la candidata presidencial Paloma Valencia. Hay acercamiento de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Vía @laurad_duartehttps://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/auXZ919OPn — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 11, 2026

Lo cierto es que Valencia sigue mirando su baraja para revelar a su fórmula este 12 de marzo. Sus cartas están principalmente dentro de ‘la Gran consulta por Colombia’, pero con el dueño de las reconocidas tiendas de ropa en reuniones, el panorama podría cambiar.

Quienes ya madrugaron a revelar sus fórmulas son los que mas han sonado como los principales candidatos en llegar a segunda vuelta: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. El candidato de la izquierda anunció a Aída Quilcué, lideresa indígena reconocida por movilizar a grupos étnicos y velar por derechos de estos mismos.

Por su parte, el líder del grupo ‘defensores de la patria’ anunció a José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo durante el gobierno de Iván Duque. La estrategia del abogado se basaría en conquistar votos de centro y de la derecha más moderada, a la cual hace parte el otrora rector de la Universidad del Rosario.

No es la primera vez que Arturo Calle suena para ser equipo de un candidato presidencial. Para las elecciones de 2022, Rodolfo Hernández lo tuvo como primera opción para que fuera con él a esas votaciones; llegaron a hablar, pero finalmente el empresario declinó a la oferta.

