La reunión de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo por la vicepresidencia dejó en vilo un cargo que parece clave de cara a las próximas elecciones del 31 de mayo para conocer al nuevo mandatario que llegue de reemplazo al cargo que ahora ostenta Gustavo Petro.

Lo cierto es que, en medio de la incertidumbre por esa definición, surgió una sorpresiva propuesta de Enrique Peñalosa, que participó dentro de la denominada ‘Gran Consulta’, sobre una persona que considera idónea en la eventualidad de que no haya un acuerdo de la candidata y el exdirector de la Dian.

“Juan Daniel me parece perfecto y si es alguien distinto, por ejemplo, hay otras personas muy valiosas como Alejandro Gaviria. Incluso, estuvo de ministro de Petro y todo, ¿no? Pero aún así creo que es alguien que es muy capaz, preparado y absolutamente honesto y que también sería un gran vicepresidente. Por ejemplo, yo no tengo una idea, Paloma escogerá al que se lo ocurra”, aseguró en entrevista con revista Semana.

Cabe recordar que Oviedo ocupó el segundo lugar con más de un millón de votos, pero la diferencia de posturas sobre los Acuerdos de Paz de 2016 se han convertido en un punto de quiebre entre ambos.

Lo cierto es que Paloma Valencia tiene cinco posibles vicepresidentes en la mira, por lo que Peñalosa aclaró que no está concentrado en eso, aunque sí tiene claro que es determinante establecer las prioridades para obtener un buen recaudo electoral.

“A mí la verdad no es que me interese, a mí me han ofrecido varios ministerios y demás y eso no ha sido mi obsesión. En este momento lo que sirva para que Colombia salga adelante, lo que sirva y yo lo que creo es que a mí lo que me interesa sinceramente es que Paloma escoja al vicepresidente que sea más útil para tener más votos. Y yo ya estoy ahí, yo no necesito ser vicepresidente. Eso sí la gente me podrá ver al lado de ella cargando ladrillos, cargando maletas. Entonces, lo que yo pueda aportar ahí está sin necesidad que yo sea vicepresidente”, indicó.

El exalcalde de Bogotá fue contundente sobre la pertinencia de la senadora del Centro Democrático como candidata a la presidencia de Colombia, a pesar de las dudas alrededor de su fórmula, tema que debe definir hasta el viernes 13 de marzo de 2026.

“Paloma es alguien que lleva dando batallas aguerridas en el Congreso, en el Senado, durante años, que conoce el Estado colombiano. Entonces esa es una mayor garantía para lograr esa Colombia que todos queremos. Una Colombia segura donde la gente gane más y arreglemos problemas como el de la salud, con buena gerencia y cero corrupción”, sentenció.

¿Quién es Alejandro Gaviria?

Alejandro Gaviria Uribe es un destacado economista, académico y político colombiano que ha ocupado cargos de alta relevancia en la administración pública.

Nacido en Santiago de Chile en 1966 y criado en Medellín, su trayectoria profesional se caracteriza por una visión técnica y humanista del Estado. Es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y doctor en Economía por la Universidad de California en San Diego, formación que le permitió consolidarse como un influyente investigador en temas de desigualdad, movilidad social y salud.

Su etapa de mayor reconocimiento nacional comenzó en 2012, cuando asumió como Ministro de Salud y Protección Social durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En este cargo permaneció por seis años, liderando reformas críticas como el control de precios de medicamentos y la regulación de la eutanasia en Colombia.

Posteriormente, ejerció como rector de la Universidad de los Andes, cargo que dejó para incursionar en la política electoral como precandidato presidencial en 2022.

Más adelante, fue nombrado Ministro de Educación al inicio del gobierno de Gustavo Petro, cargo que ocupó hasta febrero de 2023 tras presentar diferencias conceptuales sobre las reformas sociales.

Gaviria también es un prolífico escritor, autor de libros como Siquiera tenemos las palabras y Hoy es siempre todavía. Sus obras suelen reflexionar sobre la condición humana, la política y la superación personal tras enfrentar un cáncer linfático durante su gestión ministerial. Actualmente, continúa participando activamente en el debate público como analista y conferencista.

