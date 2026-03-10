La candidata presidencial Paloma Valencia confirmó que analiza cinco posibles nombres para escoger a la persona que la acompañará como fórmula vicepresidencial en las elecciones de 2026. La decisión llega después de que la senadora del Centro Democrático se convirtiera en la candidata más votada de la Gran Consulta por Colombia 2026, mecanismo en el que se definió el aspirante presidencial de ese bloque político.

(Vea también: Cuánta plata obtuvo Paloma Valencia por los 3 millones de votos con los que ganó consulta de marzo)

En entrevista con el periodista Néstor Morales en Blu Radio, Valencia explicó que el objetivo es escoger una fórmula que represente sectores distintos al suyo y que permita ampliar la coalición política que respalda su candidatura.

Aunque la decisión aún no está tomada, varios nombres han comenzado a sonar con fuerza dentro de la coalición.

¿Juan Daniel Oviedo será fórmula vicepresidencial?

Uno de los perfiles que más protagonismo ha tomado es el de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y quien quedó en segundo lugar en la consulta presidencial.

Oviedo fue uno de los grandes fenómenos políticos de esa jornada electoral al conseguir más de 1,2 millones de votos, una cifra que lo posicionó como una figura emergente dentro de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Valencia destacó públicamente sus cualidades y lo calificó como una de las mejores opciones para acompañar su fórmula.

“En Juan Daniel encuentro un hombre súper capaz, inteligente, carismático, un gran profesional y un gran ser humano. Claro que es una excelente opción para la vicepresidencia”, afirmó.

Sin embargo, la posible alianza enfrenta algunos obstáculos. Oviedo ha planteado varias condiciones para aceptar una fórmula vicepresidencial, entre ellas mantener la Jurisdicción Especial para la Paz, reconocer la situación en Gaza como un genocidio, mantener la intención de una política de paz total y tomar distancia política del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante la campaña.

Esas condiciones han generado debate dentro del sector político que respalda a Valencia y ambos han sido claros sobre los puntos en común, tal como sucedió en las últimas horas.

Quiénes son los candidatos a la vicepresidencia de Paloma Valencia

Las otras opciones de Paloma Valencia también surgen de la coalición, aunque, según han dicho sus participantes, nunca hubo un acuerdo de que así debería ser.

Estos son algunas de las opciones:

Juan Manuel Galán

Senador y líder del Nuevo Liberalismo.

Su nombre suena como una opción para atraer votantes de centro e independientes.

Representa una tradición política distinta a la del Centro Democrático, lo que podría enviar un mensaje de apertura hacia sectores moderados.

David Luna

Senador con amplia trayectoria en el Congreso y en el gobierno.

Ha sido una voz activa de oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Su experiencia legislativa y administrativa lo posiciona como un perfil político con conocimiento del funcionamiento del Estado.

Mauricio Cárdenas

Exministro de Hacienda con una larga carrera en política económica.

Ha ocupado cargos clave en varios gobiernos.

Su presencia en la fórmula podría enviar un mensaje de estabilidad y confianza a sectores empresariales y financieros.

Álvaro Uribe Vélez

Expresidente de Colombia y líder histórico del Centro Democrático.

Aunque su inclusión se considera poco probable, su nombre aparece dentro de las discusiones internas.

Valencia ha reiterado su cercanía política con él y su identidad dentro del uribismo.

“Yo soy uribista y me voy a morir uribista”, afirmó durante la entrevista, aunque aclaró que eso no le impide construir alianzas con personas que piensan diferente.

Sin embargo, jurídicamente aún no está claro si él podrá participar como fórmula vicepresidencial, pues la misión principal de este cargo es tomar el rol del presidente en caso de que este falte, y en Colombia no es posible la reelección.

Una decisión clave para la campaña

La elección de la fórmula vicepresidencial será uno de los pasos más importantes en la estrategia electoral de Paloma Valencia rumbo a las presidenciales.

La candidata ha insistido en que su intención es construir una coalición amplia capaz de atraer votantes de distintos sectores políticos, incluyendo ciudadanos que no necesariamente se identifican con el Centro Democrático.

“Yo no quiero ser presidenta de un partido, quiero ser presidenta de todos los colombianos”, aseguró.

La decisión final sobre quién la acompañará en la fórmula vicepresidencial deberá tomarse en los próximos días, ya que el calendario electoral obliga a los candidatos a registrar oficialmente sus equipos de campaña para continuar en la carrera hacia la Casa de Nariño.

