El Instituto Colombiano Agropecuario confirmó la detección de un brote de influenza aviar en el departamento del Meta, específicamente en aves de traspatio ubicadas en un predio rural del municipio de Puerto Concordia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Bogotá avanza en la protección de recién nacidos: inmunización pionera contra el VSR en hospitales)

De acuerdo con la entidad, tras la identificación del caso se activaron de inmediato los protocolos establecidos dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sanitaria y las medidas contempladas en el Plan Nacional de Contingencia para influenza aviar, con el objetivo de contener y evitar la propagación del virus.

Primer brote detectado en el país durante 2026

El ICA indicó que este corresponde al primer brote de influenza aviar identificado en Colombia en lo corrido de 2026.

Lee También

Como parte de la respuesta sanitaria, la entidad desplegó en la zona un equipo técnico especializado conformado por profesionales en epidemiología veterinaria, sanidad aviar y extensión agropecuaria.

Estos expertos se encuentran adelantando labores de investigación epidemiológica, toma de muestras, monitoreo de predios cercanos y acompañamiento técnico a los productores avícolas del departamento.

Acciones para contener la propagación del virus

Las actividades se realizan en coordinación con autoridades locales, gremios del sector avícola y otros actores del sistema sanitario, con el propósito de mitigar la dispersión del virus y proteger la producción avícola nacional.

Según explicó el ICA, la detección del virus en aves de traspatio no compromete el estatus sanitario del país frente a la Organización Mundial de Sanidad Animal.

En ese sentido, Colombia mantiene su autodeclaración como territorio libre de Influenza Aviar Altamente Patógena, conforme a los estándares internacionales.

Qué pasará con el consumo de huevo y pollo en Colombia

La entidad también señaló que el brote no representa riesgo para la producción avícola nacional, por lo que no se compromete el consumo de huevo ni de carne de pollo en el país.

El ICA reiteró que continuará con las acciones de vigilancia sanitaria y control epidemiológico para evitar la propagación del virus en otras zonas del territorio nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.