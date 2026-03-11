En la noche de este martes, 10 de marzo, Atlético Nacional consiguió una contundente victoria sobre el Junior de Barranquilla, pues en el estadio Romelio Martínez lo derrotó por 0-4 en una gran presentación del equipo de Diego Arias.

Así fue la narración del equipo de Las Narratones de Pulzo Deportes de dicho encuentro:

Ahora, hubo una situación bastante llamativa, ya que en un principio se creía que iba a tapar David Ospina, pero al final hubo un cambio de último minuto y resultó atajando ‘Chipi Chipi’.

Qué pasó con David Ospina

Luego del inicio del partido, se conoció que David sufrió de un cuadro gripal del cual no se alcanzó a recuperar y por eso no pudo estar en este compromiso.

Sin embargo, sí había viajado con el grupo, por lo que cuando se tomó la decisión de que no tapara, el equipo antioqueño quedó sin arquero suplente, que hubiera sido bastante grave en caso de algún golpe o lesión por parte de Castillo.

El técnico, Diego Arias, explicó así la situación:

“David intentaba recuperarse de un cuadro viral y desafortunadamente no pudo. El departamento médico consideró que mejor no actuara porque corría el riesgo de que sufriera algo peor y lo que se terminó decidiendo es que no participara en el juego”, explicó Arias.

Y agregó: “Afortunadamente tenemos un gran arquero que es ‘Chipi’ que siempre que se necesita aparece, fruto de su trabajo y fruto de ser ese compañero de equipo que es. Nos pone muy contentos que haya podido actuar y participar como lo hizo porque habla muy bien de su profesionalismo”.

Impresentable desde todo punto de vista esto que pasó con Ospina. No puede ser que el equipo más grande del país haya jugado un partido sin arquero suplente todo porque “estaban esperando que se recuperara”. Para eso no compraron un arquero en Enero ? @nacionaloficial https://t.co/KoCoost6Fw pic.twitter.com/h3zhyGbsz7 — Kelly Bilbao Alvarez (@kellybilbao28) March 11, 2026

Sin embargo, más allá de que las cosas salieron bien, desde la hinchada de Nacional no hay mucha tranquilidad con esta situación, pues muchos en redes sociales lo consideraron de irresponsable y más porque en caso de que Castillo se hubiera lesionado, a un jugador le habría tocado ponerse los guantes y atajar ante un duro rival como lo es el Junior.

Lo cierto es que Nacional ganó y se montó al liderato de la tabla, lo cual calma los ánimos justamente luego de una semana tan complicada luego de la eliminación de la Sudamericana frente a Millonarios.

