Los primeros compromisos del ‘Chicho’ Arango con Atlético Nacional de Medellín no han sido como él se los imaginaba cuando llegó de la MLS, pues el ambiente no ha sido sencillo, se presentó la eliminación de la Sudamericana en medio y luego vivió una complicada situación en la Liga BetPlay.

Este sábado, el futbolista colombiano fue titular en el partido entre Águilas Doradas y el equipo ‘Verdolaga’, pero apenas en los primeros minutos de juego se chocó con un rival y cayó completamente inconsciente. Este fue el complicado momento:

Afortunadamente, el futbolista reaccionó y aunque tuvo que ser sustituido, salió caminando por sus propios medios, lo cual dio un parte de tranquilidad.

Cómo está el ‘Chicho’ Arango

Luego de algunas horas, el mismo futbolista reapareció en sus redes sociales dando un parte de tranquilidad acerca de su salud, mostrándose en una camilla, pero asegurando que se encuentra bien.

“Gracias por todos sus mensajes. Vamos por cosas lindas todos juntos”, escribió Arango, junto a una foto en la que aparece levantando el pulgar en señal de que todo se encuentra bien, pese a que tiene la nariz herida y lleva un cabestrillo.

De esta manera, lo más seguro es que el delantero esté fuera de las canchas algunos días para que se recupere completamente de este golpe.

Sin embargo, la buena noticia es que Nacional consiguió el resultado y se mantiene en las primeras posiciones del campeonato colombiano, su principal objetivo luego de caer en el torneo internacional frente a Millonarios.

Cuando vuelve a jugar Nacional

Por lo pronto, el equipo se repondrá físicamente para preparar el siguiente encuentro, que será el próximo martes, 10 de marzo, frente al Junior de Barranquilla en condición de local a partir de las 8:30 de la noche, hora colombiana.

