Este viernes, 6 de marzo, el Bayern Múnich disputó una nueva jornada en la Bundesliga, torneo en el cual marcha en la primera posición con 66 puntos en 25 partidos jugados.

Sin embargo, este compromiso era muy complicado para el conjunto ‘Bávaro’, puesto que se medía frente al Borussia Monchengladbach en condición de local.

De hecho, el compromiso estaba ligeramente enredado para los dirigidos por Vincent Kompany, pero al minuto 32 apareció el colombiano Luis Díaz para desenredar la pita y darle tranquilidad a los aficionados.

Luego de una buena jugada colectiva, Díaz recibió un balón elevado por parte de Leon Goretzka, la impactó de primera y mandó el balón al fondo de la red. Esta fue su anotación:

🔥🇨🇴 GOLAZO de Luis Diaz para abrir la cuenta de Bayern Munich 🇩🇪 sobre Borussia Monchengladbach por Bundesliga. pic.twitter.com/4kzTzWzZk9 — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 6, 2026

Luego, unos minutos más tarde y justo antes de finalizar el primer tiempo, el guajiro volvió a ser protagonista, ya que recibió dentro del área pero en vez de pegarle, se la dejó servida a su compañero Laimer para que pudiera rematar cómodamente, ampliando la ventaja del Bayern Múnich.

🅰️🇨🇴 ASISTENCIA de Luis Díaz a Laimer para ampliar la ventaja de Bayern Munich 🇩🇪 sobre Borussia Monchengladbach. Minutos antes había marcado el 1-0. pic.twitter.com/9qBq5xNdYT — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 6, 2026

De esta manera, Luis Díaz ya suma 39 aportes entre goles y asistencias en su primera temporada en Alemania, demostrando que actualmente no es solo uno de los mejores de ese torneo, sino de todo el mundo.

Bayern Múnich, por su parte, con esta victoria suma 66 puntos y amplía la ventaja en el liderato del campeonato alemán, ya que le saca 14 puntos a su inmediato perseguidor que es el Borussia Dortmund, que con un partido menos tiene 52 unidades.

