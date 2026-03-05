Este jueves 5 de marzo se confirmó que Harry Kane, el máximo referente ofensivo del Bayern Múnich y actual Bota de Oro europeo, ha quedado fuera de la convocatoria para el próximo compromiso de liga debido a una lesión que, aunque no parece de gravedad extrema, llega en el momento más inoportuno de la temporada.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aparece video del festejo de Rodrigo Contreras que desató ira en Ospina y Tesillo; no se vio en TV)

La noticia fue confirmada directamente por el director técnico del club, Vincent Kompany, durante la rueda de prensa previa al duelo contra el Borussia Mönchengladbach.

Lo que comenzó como un rumor en redes por la ausencia del delantero en el entrenamiento de este jueves, terminó siendo una realidad que pone a sufrir a los hinchas en Múnich.

Lee También

¿Qué tipo de lesión tiene Harry Kane?

De acuerdo con el parte médico oficial entregado por el club y las declaraciones de Kompany, el atacante sufrió un fuerte golpe en la pantorrilla durante la sesión de entrenamiento del miércoles.

Aunque en un principio se pensó que era un choque fortuito sin consecuencias, el dolor no cedió y el cuerpo médico decidió que lo mejor es no arriesgarlo.

“Harry recibió un golpe en el gemelo y aún no se ha recuperado del todo. Es solo un golpe, nada serio a largo plazo, pero quizás nos falte un día más para que pueda participar este viernes”, explicó el estratega belga, tratando de calmar las aguas ante la prensa internacional.

🎙| 3⃣ Unser Coach zum Personal: "𝙈𝙖𝙣𝙪𝙚𝙡 𝙉𝙚𝙪𝙚𝙧 ist fit. 𝙄𝙩𝙤, 𝘿𝙖𝙫𝙞𝙚𝙨 & 𝙃𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙆𝙖𝙣𝙚 sind nicht dabei. Harry hat einen Schlag auf seine Wade bekommen und hat sich noch nicht erholt. Es ist nur ein Schlag, das ist nichts Ernsthaftes für die nächste Zeit,… pic.twitter.com/0WxfHdPDsp — FC Bayern München (@FCBayern) March 5, 2026

A pesar del tono optimista del entrenador, la baja de Kane es un dolor de cabeza táctico. El inglés no es solo el finalizador del equipo, sino el eje sobre el cual rota todo el sistema ofensivo del Bayern. Sin él, el equipo pierde a su máximo asistidor y al hombre que fija a los centrales rivales.

La Champions League, el verdadero temor

La gran preocupación de los directivos y la afición no es solo el partido de Bundesliga de este fin de semana. El Bayern Múnich tiene programado su viaje a Italia la próxima semana para enfrentar al Atalanta en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League.

La gestión de la carga física de Kane será clave. Si el golpe en el gemelo presenta una inflamación mayor a la esperada, el delantero llegaría con lo justo al duelo europeo, o peor aún, podría arrancar desde el banco de suplentes.

El Atalanta, conocido por su presión asfixiante y juego físico, es un rival que no perdona ventajas, y la ausencia del “9” titular sería un impulso anímico para los de Bérgamo.

* Pulzo.com se escribe con Z