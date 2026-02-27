La Uefa Champions League 2025–26 entró en su fase decisiva tras concluir la fase de ‘playoffs’ y hacerse el sorteo de octavos de final este viernes 27 de febrero en Nyon, Suiza, en la Casa del Fútbol Europeo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Minnesota United le dio nuevo sacudón a James Rodríguez, que aún ve afuera la MLS: “No está claro”)

Tras semanas de intensa competición, están definidos los enfrentamientos que decidirán qué ocho equipos seguirán con vida en la lucha por la ‘Orejona’.

Este sorteo también fijó, por primera vez desde la introducción del nuevo formato, el cuadro completo hasta semifinales, lo que permite vislumbrar posibles caminos hacia la final que se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest (Hungría).

Así quedaron las llavos de octavos de final de Champions League

Tras el sorteo, estos son los enfrentamientos oficiales que conforman los octavos de final:

Lado A del cuadro

Paris Saint-Germain vs. Chelsea FC

Galatasaray SK vs. Liverpool FC

Manchester City vs. Real Madrid CF

Atalanta BC vs. Bayern Munich

Lado B del cuadro

FC Barcelona vs. Newcastle United

Tottenham Hotspur FC vs. Atlético de Madrid

Sporting CP vs. Bodø/Glimt

Arsenal FC vs. Bayer Leverkusen

The confirmed round of 16 draw ✅#UCLdraw pic.twitter.com/PVhNIIZngZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

Estos cruces combinan equipos que se clasificaron de forma directa tras la fase de liga con clubes que ganaron su pase desde el ‘playoff’ de acceso a octavos, en un formato que ya no utiliza la regla de goles de visitante, por lo que cualquier empate tras 180 minutos se dirimirá en tiempo extra o penales.

¿Cuándo se jugarán los partidos de octavos de Champions?

Los octavos de final se desarrollarán bajo el formato tradicional de ida y vuelta:

Partidos de ida: 10 y 11 de marzo.

Partidos de vuelta: 17 y 18 de marzo.

Al respecto, la UEFA estableció que los equipos mejor clasificados durante la fase de liga (los que quedaron entre los ocho primeros) jugarán la vuelta como locales.

¿Qué viene después de los octavos?

Una vez definidos los equipos que avanzan de octavos, la Champions League 2025–26 seguirá este calendario:

Cuartos de final (ida): 7 y 8 de abril.

Cuartos de final (vuelta): 14 y 15 de abril.

Semifinales (ida): 28 y 29 de abril.

Semifinales (vuelta): 5 y 6 de mayo.

Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.

* Pulzo.com se escribe con Z