La Uefa Champions League 2025–26 entró en su fase decisiva tras concluir la fase de ‘playoffs’ y hacerse el sorteo de octavos de final este viernes 27 de febrero en Nyon, Suiza, en la Casa del Fútbol Europeo.
(Vea también: Minnesota United le dio nuevo sacudón a James Rodríguez, que aún ve afuera la MLS: “No está claro”)
Ver esta publicación en Instagram
Lee También
"Así es dfícil": Hugo Rodallega no se quedó callado y apuntó contra arbitraje por gol anulado [Video] Se armó pelea entre hinchas de Nacional en partido contra Santa Fe; Policía intervino Real Madrid volvió a sacar la mística de Champions y tuvo triunfo sufrido para pasar a octavos Lorenzo rompió el silencio y se refirió a la opción (real) de que Falcao vaya al Mundial: "Lo amo"
Tras semanas de intensa competición, están definidos los enfrentamientos que decidirán qué ocho equipos seguirán con vida en la lucha por la ‘Orejona’.
Este sorteo también fijó, por primera vez desde la introducción del nuevo formato, el cuadro completo hasta semifinales, lo que permite vislumbrar posibles caminos hacia la final que se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest (Hungría).
Así quedaron las llavos de octavos de final de Champions League
Tras el sorteo, estos son los enfrentamientos oficiales que conforman los octavos de final:
Lado A del cuadro
- Paris Saint-Germain vs. Chelsea FC
- Galatasaray SK vs. Liverpool FC
- Manchester City vs. Real Madrid CF
- Atalanta BC vs. Bayern Munich
Lado B del cuadro
- FC Barcelona vs. Newcastle United
- Tottenham Hotspur FC vs. Atlético de Madrid
- Sporting CP vs. Bodø/Glimt
- Arsenal FC vs. Bayer Leverkusen
The confirmed round of 16 draw ✅#UCLdraw pic.twitter.com/PVhNIIZngZ
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026
Estos cruces combinan equipos que se clasificaron de forma directa tras la fase de liga con clubes que ganaron su pase desde el ‘playoff’ de acceso a octavos, en un formato que ya no utiliza la regla de goles de visitante, por lo que cualquier empate tras 180 minutos se dirimirá en tiempo extra o penales.
¿Cuándo se jugarán los partidos de octavos de Champions?
Los octavos de final se desarrollarán bajo el formato tradicional de ida y vuelta:
- Partidos de ida: 10 y 11 de marzo.
- Partidos de vuelta: 17 y 18 de marzo.
Al respecto, la UEFA estableció que los equipos mejor clasificados durante la fase de liga (los que quedaron entre los ocho primeros) jugarán la vuelta como locales.
¿Qué viene después de los octavos?
Una vez definidos los equipos que avanzan de octavos, la Champions League 2025–26 seguirá este calendario:
- Cuartos de final (ida): 7 y 8 de abril.
- Cuartos de final (vuelta): 14 y 15 de abril.
- Semifinales (ida): 28 y 29 de abril.
- Semifinales (vuelta): 5 y 6 de mayo.
- Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO