La espera terminó para los amantes del fútbol europeo. Luego de una vibrante fase de liga y unos ‘play-offs’ de infarto, la Uefa Champions League 2025-2026 entra en su etapa más emocionante.

Acá, la reacción a los partidos de vuelta de los ‘play off’:

Este viernes 27 de febrero se definirá el camino hacia la gran final en Budapest con el sorteo de los octavos de final. El evento tendrá lugar en la sede de la Uefa en Nyon, Suiza, y comenzará oficialmente a las 6:00 a. m. (hora colombiana).

Los clasificados: ¿quiénes son los cabezas de serie?

Bajo el nuevo formato de la competición, los ocho equipos que terminaron en la parte más alta de la tabla durante la fase de liga tienen el privilegio de ser cabezas de serie. Esto significa que cerrarán sus respectivas llaves de octavos de final en condición de local.

Estos son los ocho “pesos pesados” que esperan rival:

Arsenal (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania)

Liverpool (Inglaterra)

Tottenham Hotspur (Inglaterra)

Barcelona (España)

Chelsea (Inglaterra)

Sporting de Portugal (Portugal)

Manchester City (Inglaterra)

¿Cómo funcionan los cruces? El nuevo formato del sorteo

A diferencia de años anteriores, donde el azar era casi total, el sorteo actual es más estructurado. La Uefa utiliza un sistema de “cuadro de tenis”. Los equipos han sido ubicados en posiciones específicas según su rendimiento en la fase previa.

Los ocho ganadores de la fase de ‘play-offs’ se medirán ante los cabezas de serie antes mencionados.

Los posibles cruces que ilusionan son los siguientes:

Real Madrid vs. Manchester City o Sporting Lisboa: tras superar su fase de ‘play off’, el club español podría quedar emparejado en una llave que lo obligue a verse las caras nuevamente con el equipo de Pep Guardiola en rondas definitivas.

Barcelona vs. Newcastle o PSG: el equipo de Hansi Flick, que viene mostrando un fútbol arrollador, espera rival entre los ganadores de las repescas. Un duelo ante el PSG sería, sin duda, el morbo de la jornada.

Atlético de Madrid vs. Liverpool o Tottenham: los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone podrían revivir noches épicas de Champions ante los ‘Reds’ de Anfield.

¿Cuándo se juegan los partidos de octavos de final?

Una vez definidas las llaves este viernes, los clubes tendrán poco más de diez días para preparar la estrategia. Los partidos de ida se disputarán entre el 10 y 11 de marzo, mientras que los juegos de vuelta (donde se conocerán los clasificados a cuartos) serán el 17 y 18 de marzo.

¿Dónde ver el sorteo en Colombia?

Para los hinchas en el país, la transmisión oficial estará disponible a través de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. También se podrá seguir de forma gratuita mediante los canales oficiales de la Uefa (UEFA.tv).

