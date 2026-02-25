Este miércoles 25 de febrero, justo el día en el que el Real Madrid se jugará el paso a los octavos de final de la Champions League, los aficionados del equipo ‘merengue’ recibieron una noticia que no esperaban: el delantero francés Kylian Mbappé no estará presente en el Santiago Bernabéu para enfrentar al Benfica.

La noticia fue adelantada por el periodista especializado en fichajes y actualidad europea, Fabrizio Romano, quien a través de sus redes sociales explicó qué fue lo que le ocurrió a la máxima estrella del club español.

Según el reporte, el astro francés y el cuerpo técnico del club español, liderado por Álvaro Arbeloa, decidieron de mutuo acuerdo no tomar riesgos innecesarios debido a un dolor persistente en su rodilla.

¿Qué pasó con Kylian Mbappé?

El origen de la baja se remonta a la última sesión de entrenamiento en Valdebebas. Mbappé, quien ya venía arrastrando algunas dolencias en su rodilla izquierda desde finales de diciembre (lesión que incluso lo marginó de la Supercopa de España en enero), volvió a sentir un pinchazo que encendió todas las alarmas.

Aunque el jugador tenía el deseo de estar presente en el campo, las pruebas médicas y las sensaciones del futbolista llevaron a tomar la decisión más conservadora.

“Un dolor de rodilla hace que Mbappé y el cuerpo técnico del Real Madrid decidan no correr riesgos”, explicó Romano, subrayando que una recaída en este punto de la competición podría significar el fin de la temporada para el delantero.

🚨🛑 Kylian Mbappé is out for Real Madrid vs Benfica game tonight, confirmed. Knee pain make Mbappé and Real staff decide not to take any risks. pic.twitter.com/pKgGcNOC2L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2026

Sin Mbappé, el Madrid pierde a su máximo referente ofensivo en esta Champions, donde ha sido determinante para mantener al equipo con vida tras una fase de liga irregular que los obligó a jugar esta ronda de ‘playoffs’.

Real Madrid vs. Benfica: ¿Cuándo y a qué hora es el partido de vuelta?

El destino del Real Madrid en la máxima competición europea se definirá este miércoles 25 de febrero de 2026. El pitazo inicial en el Estadio Santiago Bernabéu está programado para las 3:00 p. m. (hora en Colombia).

Acá, la lista de convocados del Real Madrid:

El equipo español llega con una ventaja mínima pero valiosa, tras haber ganado el partido de ida en Lisboa por 0-1, gracias a un gol de Vinícius Júnior. Sin embargo, el Benfica ha demostrado ser un rival rocoso y llegará a la capital española con la intención de remontar y dar el golpe histórico en la ‘Casa Blanca’.

Más allá de lo táctico y la baja de Mbappé, el ambiente en el Bernabéu estará caldeado por un antecedente extrafutbolístico que ha acaparado las portadas de la prensa internacional: el fuerte cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. ocurrido en el duelo de ida.

Durante el encuentro en el Estádio da Luz, ambos jugadores protagonizaron varios roces que terminaron en una denuncia pública por parte del brasileño. Vinícius acusó al joven argentino del Benfica de haber proferido insultos racistas en su contra durante el partido, un incidente que incluso obligó a activar el protocolo antirracista de la UEFA por unos minutos.

Por su parte, Prestianni se defendió en días recientes negando tales acusaciones y señalando que fue el jugador del Real Madrid quien inició las provocaciones verbales. La tensión es tal que la Uefa mantiene una investigación abierta, y se espera que el recibimiento de la hinchada madridista al argentino sea hostil. Este duelo personal añade una capa de morbo y presión a un partido donde los ánimos ya están a flor de piel.

