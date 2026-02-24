Atlético Nacional es, sin duda, uno de los equipos más importantes del país, pues por la cantidad de títulos que ha conseguido a lo largo de su historia, destacando las dos Copa Libertadores (1989 y 2016), el conjunto antioqueño cuenta con una gran cantidad de hinchas repartidos por todo el país.

(Ver también: ‘Chicho’ Arango vuelve a la convocatoria de Nacional, pero la ausencia de Ospina enciende las alarmas)

Es más, Bogotá es quizá la segunda casa del equipo, puesto que siempre que llega a la capital lo recibe una gran cantidad de aficionados tanto en el hotel como en el mismo estadio cuando se les permite la entrada a los hinchas.

Este miércoles, de hecho, el conjunto de Medellín visita a Independiente Santa Fe en uno de los partidos más llamativos de la fecha y aprovechando la visita a la capital, el equipo les preparó una sorpresa a los aficionados.

Cuándo es la firma de autógrafos de Atlético Nacional en Bogotá

Por medio de las redes sociales de la tienda oficial del equipo antioqueño, el club dio a conocer que en la tarde de este martes, 24 de febrero, hará una firma de autógrafos con invitados especiales.

Sin embargo, explicó que habrá cupos limitados, por lo que quienes quieran ir, conocer a alguno de los jugadores, llevarse la firma y hasta tomarse la foto debe acercarse pronto al centro comercial Gran Estación, que es donde está la tienda, y hacer la fila.

Esta fue la invitación:

De esta manera, el equipo busca acercar mucho más a sus hinchas para que se sientan representados, para que se conecten aún más con la institución y que así los sigan acompañando en todos los torneos.

Cabe destacar que en dicha tienda no solo se vende la camiseta de juego del equipo, sino algunas prendas relacionadas a los jugadores que suelen ser más usables en el día a día.

(Ver también: Nacional no pudo mantener la ventaja y terminó con derrota contra el Inter de Miami de Messi)

Cuándo es el partido de Nacional

Cabe recordar que el próximo partido de Atlético Nacional será este miércoles, 25 de febrero, a partir de las 7:00 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá, correspondiente a la fecha 5 que había sido aplazada por el estado del terreno de juego.

