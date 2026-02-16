Importante victoria consiguió el Deportivo Cali este domingo, 15 de febrero, en el estadio de Palmaseca, en el municipio de Palmira, cuando de la mano de Dinenno derrotó por 1-0 a Atlético Nacional.

Este fue un resultado muy importante porque el ambiente en el Cali no estaba siendo sencillo, puesto que venía de empatar con Millonarios y perder con Internacional de Bogotá y por eso se hablaba incluso de una salida del técnico Alberto Gamero.

Sin embargo, con este resultado los ánimos se calmaron, al punto de que actualmente el conjunto vallecaucano es sexto con 10 unidades. Este fue el gol:

Ahora, hubo un momento que llamó mucho la atención, porque apenas el árbitro pitó el final del encuentro, los jugadores del conjunto ‘Azucarero’ se fueron a celebrar junto al entrenador Alberto Gamero, lo cual demuestra que no le quieren “hacer cajón” como muchos lo comentaron durante los últimos días, sino que confirman en el trabajo y el proceso del extécnico de Millonarios.

Lo cierto es que el Deportivo Cali viene mostrando un nivel muy superior a lo de los últimos años, pues con los refuerzos y demás se ve una idea un poco más clara dentro del terreno de juego y eso se refleja en los resultados.

Actualmente el equipo vallecaucano marcha sexto en el campeonato con diez puntos en siete compromisos, producto de tres victorias, un empate y tres derrotas.

Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali

De esta manera, el equipo tendrá que seguir trabajando para afianzarse en el grupo de los 8, pues ahora tiene una semana en la que puede desarrollar idea de juego y recuperarse físicamente de la seguidilla de partidos que traía.

Su próximo encuentro será el próximo sábado, 21 de febrero, frente al Atlético Bucaramanga a las 4:10 de la tarde en el estadio Americo Montanini de la capital del Santander.

