Junior de Barranquilla recibió una fuerte noticia por parte de la justicia laboral colombiana. En ‘Blog Deportivo’, programa de Blu Radio, informaron que el ‘Tiburón’ fue embargado por una falta de pago.

Según relató Javier Hernández Bonnet, a Junior de Barranquilla “lo embargó un juez laboral del circuito por incumplir el pago de la tercer y última cuota de 330 millones de pesos a Jaider Romero por no pago de aportes a seguridad social por 10 años, que debió pagar el 29 de enero de 2026.

¿Qué pasó con Jaider Romero y Junior?

El problema entre Jaider Romero y Junior viene desde hace varios años. El lateral hizo parte del equipo entre 2007 y 2014 y llevó su caso ante la justicia luego de ser despedido mientras se encontraba lesionado. La lesión se produjo el 14 de septiembre de 2013, durante un partido contra Cúcuta Deportivo, situación que marcó el inicio de un proceso legal que se extendió por varios años.

Según se conoció, tras su desvinculación el exfutbolista dejó de recibir su salario nominal de 1’566.300 pesos, valor que estaba estipulado en su contrato laboral con el club ‘rojiblanco’. Romero sostuvo que su despido se dio sin justa causa, pese a que atravesaba un proceso de recuperación médica, lo que —según argumentó— vulneró sus derechos laborales después de una década de servicio a la institución.

En 2019, una sentencia de primera instancia falló a favor del exjugador y ordenó al Junior pagarle los salarios pendientes correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, suma que ascendía a 172 millones de pesos. No obstante, el proceso judicial continuó y recientemente se emitió un nuevo fallo que amplía las medidas para asegurar el cumplimiento total de la indemnización a favor del exdefensor, campeón con el equipo en 2010 y 2011.

