Este sábado, 7 de febrero, se continuó con la fecha número cinco del fútbol profesional colombiano, con partidos muy interesantes y entretenidos que dejaron resultados incluso llamativos.

A primera hora, Águilas Doradas derrotó 3-2 al Cúcuta Deportivo, que sigue sin poder ganar en este campeonato y que preocupa a los aficionados precisamente por el tema del descenso.

Luego, en la sorpresa del día, Deportes Tolima cayó 0-1 con Llaneros en condición de visitante gracias al gol del ‘Chocolo’ Ramírez, dejando con mucha preocupación a los aficionados del conjunto de Ibagué.

Después, por el compromiso adelantado de la fecha 9, Independiente Santa Fe rescató un empate de forma agónica frente a Fortaleza en el estadio de Techo, en Bogotá, pues en los últimos instantes del partido apareció Nahuel Bustos para que el ‘Cardenal’ mantenga el invicto.

Finalmente, para cerrar la jornada, Junior de Barranquilla sacó toda su casta y con mucha contundencia derrotó al Boyacá Chicó por 3-0 en el estadio Romelio Martínez (el Metropolitano está en remodelación) para sumar una nueva victoria en el semestre. Los goles fueron anotados por Luis Muriel desde el punto penalti, Cristian Barrios y Joel Canchimbo, mandando al Boyacá Chicó hasta el último puesto de la tabla con solo una unidad.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Con este resultado, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

Equipo Puntos 1. Internacional de Bogotá 10 2. Deportivo Pasto 10 3. Atlético Bucaramanga 9 4. Junior 9 5. Llaneros 9 6. Deportes Tolima 8 7. Águilas Doradas 8 8. América de Cali 7 9. Independiente Santa Fe 7 10. Fortaleza 7 11. Atlético Nacional 6 12. Deportivo Cali 6 13. Once Caldas 6 14. Jaguares 4 15. Cúcuta Deportivo 2 16. Pereira 2 17. Medellín 2 18. Millonarios 1 19. Alianza FC 1 20. Boyacá Chicó 1

Qué partidos se jugarán este domingo 8 de febrero en Colombia

Este domingo habrá tres compromisos muy interesantes que podrían mover la tabla de posiciones, como lo son:

Alianza FC vs. Once Caldas: 4:10 de la tarde.

Deportivo Cali vs. Millonarios: 6:20 de la tarde.

Jaguares vs. Deportivo Pereira: 8:30 de la noche.

