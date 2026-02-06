Este jueves, 6 de febrero, los seguidores de los periodistas Hernán Peláez y Martín de Francisco están muy felices debido a la noticia de que esta dupla informativa regresa a un espacio radial.

Fue por medio de las redes sociales que el mismo doctor Peláez anunció que se volverían a juntar para hablar de deportes, pero más allá de eso, lo que emocionó fue que esa charla será compartida por La FM.

Este fue el mensaje que compartieron los periodistas:

Sin embargo, unas horas después se conocieron las fechas, pues será a partir de este 9 de febrero desde las 3:00 de la tarde, según confirmó el mismo Hernán Peláez.

A partir del 9 de febrero nos encontramos en el Podcast de Peláez y de Francisco en las diferentes plataformas a donde los invitamos a suscribirse y seguirnos. https://t.co/49Afw5EPLR Y convinimos ceder el audio del mismo a La FM a partir de las 3 de la tarde. pic.twitter.com/ABfrf9DKuS — Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) February 6, 2026

Esta es una gran noticia para los seguidores del fútbol porque se fortalece una parrilla de contenidos muy fuerte a la que le está apostando La FM, con el programa ‘Más fútbol’ con Juan Felipe Cadavid desde la 1:00 de la tarde y luego este programa que es escuchado por miles a nivel nacional.

“Bienvenidos doctor Peláez y Martín de Francisco a La FM. Estamos muy contentos con su llegada. Muy pronto, muy pronto en La FM esta dupla maravillosa”, dijo Juan Felipe Cadavid en sus redes sociales.

Y es que cabe recordar que esta dupla estuvo durante varios meses en la W Radio, hablando sobre temas de actualidad deportiva, y gustaba mucho por el tono que tenían, la forma de analizar, los dichos y mucho más, por lo que cuando se terminó hubo muchas personas pidiendo su regreso.

De esta manera, los principales medios del país se siguen fortaleciendo en medio de un año muy importante para la información deportiva porque se acerca el Mundial de 2026, en el que Colombia espera ser protagonista.

