Lo que parecía ser un idilio inquebrantable entre Cristiano Ronaldo y el fútbol de Arabia Saudita ha entrado en una fase inesperada. En un giro que ha dejado boquiabiertos a los fanáticos del Al-Nassr, el ‘Bicho’ ha decidido plantar cara a las autoridades del país, negándose a jugar los últimos compromisos del calendario oficial en señal de protesta.

El conflicto, que escaló de manera dramática en los últimos días, no se debe a una lesión ni a una baja de rendimiento. Se trata de un boicot directo del capitán portugués contra el Fondo de Inversión Pública (PIF), el organismo estatal que controla los hilos financieros de los clubes más poderosos de la Saudi Pro League.

¿Cuál fue la molestia de Cristiano Ronaldo?

La raíz de la furia del portugués reside en lo ocurrido durante el reciente mercado de invierno. Mientras que el Al-Hilal (máximo rival del Al-Nassr y actual líder de la tabla) cerró el fichaje bomba de Karim Benzema, el equipo de Ronaldo se quedó prácticamente con las manos vacías en cuanto a refuerzos de jerarquía.

Ronaldo siente que existe un trato desigual por parte de los inversores. Según reportan medios como Marca, Cristiano considera que se le han quitado herramientas competitivas para pelear por el título.

La salida de figuras administrativas de su confianza, como Simão Coutinho y José Semedo, sumado a la falta de nuevas estrellas en el vestuario, colmó la paciencia del luso.

Sin embargo, su decisión de no ponerse la camiseta en modo de protesta ha provocado opiniones divididas en Riad. Algunos hinchas apoyan su exigencia de un equipo más competitivo, mientras que otros consideran que su actitud es una falta de respeto al contrato multimillonario que ostenta.

El club, por su parte, se encuentra en una encrucijada. Jorge Jesus, director técnico del Al-Nassr, ha tratado de calmar las aguas en rueda de prensa, pero sus palabras solo confirmaron la crisis: “No tenemos cupos para jugadores extranjeros y la situación financiera no lo permite”, admitió el estratega, dándole la razón indirectamente al malestar de su estrella.

¿Qué dice la Liga Saudí al respecto?

La respuesta institucional no se hizo esperar. La Saudi Pro League emitió un comunicado tajante recordando que los clubes tienen marcos normativos que deben respetarse. El mensaje fue claro: ninguna figura está por encima de la competición, una advertencia directa hacia el hombre que puso a esta liga en el mapa mundial hace tres años.

“La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística”, se lee en el comunicado.

Luego, agrega: “Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club.Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia”.

