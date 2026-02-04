Luego de todo lo que pasó en redes sociales por las declaraciones hechas por el periodista deportivo Eduardo Luis López imitando a Falcao García el pasado lunes, el narrador salió este miércoles a pedir disculpas a todos los que se sintieron atacados, notablemente afectado.

Fue en el programa ‘Más Fútbol’ de La FM que Eduardo Luis dijo que se arrepiente de lo que dijo porque más allá de que en un principio no lo vio tan grave, al ver todo lo que causó sí le parece prudente disculparse por la situación.

Y agregó: “Hoy tengo que aceptar con humildad que estoy equivocado, que tuvo unas repercusiones muy fuertes y ante las repercusiones a mí no me queda más que aceptar que me equivoqué, porque no puedo tener la arrogancia de creer que todo el mundo está equivocado, menos yo”.

🙏🏼 “ACEPTO QUE ME EQUIVOQUÉ Y PIDO DISCULPAS A MILLOS Y FALCAO” 🫂 Eduardo Luis respondió a los hinchas de Millonarios Ⓜ️ y a Falcao 🐅. El relator confirmó que su intención pasó por imitar al ‘tigre’ sin buscar ofenderlo y que su cariño hacia la hinchada azul y el 9️⃣ es total.… pic.twitter.com/NBaZIPDMWc — Deportes RCN (@DeportesRCN) February 4, 2026

Por otro lado, el periodista, ya más afectado emocionalmente, agregó: “Con la misma cara que vine a cometer mi gran cagada, con esa misma cara vengo aquí a pedir perdón”.

Finalmente, le pidió excusas a Falcao García, de quien asegura que no sabe si le molestó tanto como a los hinchas, pero igual no era su intención burlarse ni mucho menos.

“Estoy muy afectado. Mis errores son míos, pero mi familia no tiene la culpa“, concluyó el periodista, con la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos.

En ese momento, Juan Felipe Cadavid aseguró que lo que más les molestó tanto al jugador como al club fue asegurar que el delantero toma las decisiones de la Dimayor, cuando lo que ocurrió fue que él, al igual que un jugador de Medellín, dijeron que no les parecía reanudar el encuentro temprano porque ya era tarde en la noche y no iban a tener tiempo de descanso suficiente y por eso al final Dimayor fue el que determinó el horario del encuentro.

Así se debería dar capítulo cerrado a esta situación, pues así como el periodista se equivocó, ya pidió disculpas y por eso los ataques, insultos y amenazas deben parar para poder continuar un fútbol en paz en todas las plazas del país.

