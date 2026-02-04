Una polémica se desató en las redes sociales en las últimas horas debido a un comentario del periodista deportivo Eduardo Luis López en La FM, en el programa que habla junto a Juan Felipe Cadavid.

En medio de la discusión del aplazamiento del partido entre Millonarios e Independiente Medellín, que se tuvo que mover por condiciones climáticas y el mal estado del terreno de juego en Bogotá, el periodista aseguró que Falcao tomó una posición en la que supuestamente incidió para que el horario fuera a una hora en específico. Sin embargo, para eso imitó al delantero, lo que muchos consideraron como una burla y una falta de respeto.

Esto fue lo que dijo Eduardo Luis:

Estos son los periodistas del establecimiento. Anti Millonarios, Anti Falcao. @JFCadavid agacha la cabeza cuando se burlan de Falcao y eso que él dice que son amigazos. No es capaz de decir algo. pic.twitter.com/5iaiRcvFj4 — Luizao™Ⓜ️🌟16 (@lemasaCDLM) February 3, 2026

Ante esto, el periodista Juan Felipe Cadavid, que es cercano al delantero, solo sonrió y bajó la cabeza, sin decir nada más al respecto.

Más allá de la imitación, lo que molestó a muchos aficionados de Millonarios fue que dijera que Falcao tuvo algo que ver en el horario, como si él tomara decisiones que les corresponden a los gerentes de los clubes y a la misma Dimayor.

Lo cierto es que por este comentario los aficionados están atacando al periodista en las redes sociales, asegurando que, tal como ocurrió hace seis meses, le están haciendo una campaña mediática para perjudicarlo y así caerle por cualquier cuestión para que no esté cómodo.

@EduardoLuisFut @AndreaGuerreroQ @WinSportsT @MillosFCoficial @comandosazules7 @BlueRain1992 @lafm amablemente solicitamos que en lo posible el señor Eduardo Luis no vuelva a narrar partidos de Millonarios. Su falta de respeto por la institución y @FALCAO fue suficiente — Jorge Rodriguez (@jartrodiguez) February 3, 2026

Realmente les sorprende? @EduardoLuisFut es una persona burda, irrespetuosa y no solo lo hace con Falcao, se las tira de moralista pero es un atravesado. Y pensar que reemplazaron el programa de Cásale con este tipo. https://t.co/4WTd6qs6ku — Andres Alba (@AndriiwGK1) February 4, 2026

Burlarse de la salud mental y de lo que le crea estrés a una persona, no es chistoso @EduardoLuisFut. Critiquen el juego de @FALCAO, pero no se meta con la persona. https://t.co/YNYsCG6pPU — Loz 💙 (@LizGo11) February 3, 2026

Ante todo lo que esto causó, el periodista dijo: “Cuando tenga que ofrecer disculpas lo haré, en su momento, pero este no es el caso. Acá hacemos imitaciones. No, si uno dice una mala palabra pues lo acepto, pero es gente con ganas de hacerse viral. Yo le mando un saludo a todos los hinchas de ‘Millos’ que son súperqueridos. Me he pasado hablando maravillas de mla hinchada de Millonarios, que es de la mejor del país, pero hay gente que quiere hacerse viral y sé que mi imagen les ayuda, entonces adelante”.

Y Cadavid complementó: “Lo que me dicen a mí es que en la decisión del horario, Falcao no tuvo nada que ver”.

