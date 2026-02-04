Escrito por:  Redacción Fútbol
Feb 4, 2026 - 8:51 am

Una polémica se desató en las redes sociales en las últimas horas debido a un comentario del periodista deportivo Eduardo Luis López en La FM, en el programa que habla junto a Juan Felipe Cadavid.

En medio de la discusión del aplazamiento del partido entre Millonarios e Independiente Medellín, que se tuvo que mover por condiciones climáticas y el mal estado del terreno de juego en Bogotá, el periodista aseguró que Falcao tomó una posición en la que supuestamente incidió para que el horario fuera a una hora en específico. Sin embargo, para eso imitó al delantero, lo que muchos consideraron como una burla y una falta de respeto.

Esto fue lo que dijo Eduardo Luis:

Ante esto, el periodista Juan Felipe Cadavid, que es cercano al delantero, solo sonrió y bajó la cabeza, sin decir nada más al respecto.

Más allá de la imitación, lo que molestó a muchos aficionados de Millonarios fue que dijera que Falcao tuvo algo que ver en el horario, como si él tomara decisiones que les corresponden a los gerentes de los clubes y a la misma Dimayor.

Lo cierto es que por este comentario los aficionados están atacando al periodista en las redes sociales, asegurando que, tal como ocurrió hace seis meses, le están haciendo una campaña mediática para perjudicarlo y así caerle por cualquier cuestión para que no esté cómodo.

Ante todo lo que esto causó, el periodista dijo: “Cuando tenga que ofrecer disculpas lo haré, en su momento, pero este no es el caso. Acá hacemos imitaciones. No, si uno dice una mala palabra pues lo acepto, pero es gente con ganas de hacerse viral. Yo le mando un saludo a todos los hinchas de ‘Millos’ que son súperqueridos. Me he pasado hablando maravillas de mla hinchada de Millonarios, que es de la mejor del país, pero hay gente que quiere hacerse viral y sé que mi imagen les ayuda, entonces adelante”.

Y Cadavid complementó: “Lo que me dicen a mí es que en la decisión del horario, Falcao no tuvo nada que ver”.

