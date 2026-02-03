Los últimos días del Deportivo Cali han sido bastante agridulces, ya que el fin de semana se consiguió una importante y contundente victoria sobre el Deportivo Pasto con 3-0, mostrando que el equipo de Alberto Gamero cada vez coge más forma, pero ahora sufrió una complicada pérdida que afecta emocionalmente al plantel.

Tal como dio a conocer el equipo por medio de sus redes sociales, en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla, madre del guardameta peruano Pedro Gallese.

“El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese”, escribió el equipo.

Y agregó: “Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos y seres queridos. Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida”.

De esta manera, Gallese tuvo que viajar a Perú para rodearse de su familia y estar cerca en este complicado momento, por lo que se ausentará de los próximos entrenamientos.

Es más, lo más seguro es que no esté en el próximo encuentro del Deportivo Cali, que será frente a Millonarios en condición de local el domingo, 8 de febrero, a las 6:20 de la tarde. En su reemplazo estaría Alejandro Rodríguez, quien tenía la intención de irse al Deportivo Pereira, pero por los problemas del ‘Matecaña’ decidió quedarse.

