Sencia ha estado en el centro de discusión recientemente debido al mal estado de la cancha del Nemesio Camacho El Campín, pues por las lluvias y los conciertos que se han hecho, la grama está en muy mal estado, poniendo en riesgo la integridad de los futbolistas y afectando directamente al espectáculo.

De hecho, en los últimos días se ha podido evidenciar que la cancha cada vez está peor y por eso hasta los mismos jugadores se han quejado, pues muchos aseguran que en toda su carrera nunca les había tocado una cancha en tan mal estado.

Esto dijo, por ejemplo, el delantero de Millonarios Rodrigo Contreras:

Debido a esta situación, el que se pronunció fue Gustavo Serpa, máximo accionista del equipo ‘Embajador’, quien en diálogo con Caracol Radio no ocultó su molestia por el mal estado del terreno de juego y las justificaciones que ha dado Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

“Estoy atónito. No es posible lo que estoy escuchando. Según esto, el concesionario no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la grama, ellos hicieron un pedido, se las pusieron y no ha salido, y pues los equipos alquilan el pasto como esté y las consecuencias que las asuman los equipos. Así no podemos enfrentar una realidad que estamos viviendo tan compleja, eso es una vergüenza”, dijo Serpa.

Y, muy molesto, agregó: “Ayer decían los jugadores que jamás habían enfrentado una situación como esta y eso no tiene nada que ver con la situación deportiva de Millonarios, para que no nos metamos ahí. Esta es la capital de Colombia, no podemos tener un estadio en esas condiciones. Había 30 mil personas que merecen respeto y no me vayan a decir que tengo que ser yo el que cuida la grama, porque si me la entregan yo la cuido, pero nos la dejan para el fútbol. No hay derecho, hay 30 mil personas que merecen respeto, que pagan por un espectáculo, unos profesionales que están exponiendo su integridad, es absolutamente absurdo lo que está pasando, nunca habíamos visto en Bogotá la grama en esas condiciones y por lo que estoy escuchando no hay solución”.

Hoyos, por su parte, agregó que esto es culpa de las intensas lluvias y el poco tiempo que se le da a la cancha entre partidos, pero aseguró que en tres semanas, que se avanza un paso más en la famosa hibridación que se ha hecho, debería estar mucho mejor.

Sin embargo, Serpa no cedió y comentó: “Esto es inaceptable, estamos exponiendo la integridad de nuestros futbolistas, ¿Cómo hacemos para jugar en Techo si tenemos 30 mil abonos vendidos?, acá vamos a tener que tomar algún tipo de medidas. Yo me voy a comunicar con el presidente de la Dimayor, con el señor alcalde, a ver cómo vamos a enfrentar esto, es un tema delicado”.

Finalmente, aseguró que las lluvias no deberían ser una excusa porque en Bogotá siempre ha llovido y eso nunca había impedido que se tuviera una buena grama en el estadio de la capital colombiana.

Lo cierto es que para nadie es un secreto que los conciertos son los que más afectan a la grama y mientras estos no paren, nunca se va a mejorar el estado de la cancha más importante de Bogotá.

Cuánto pagan Millonarios y Santa Fe por alquilar El Campín

Y es que vale recordar que la molestia de los equipos es porque, ya que el estadio no es propio, deben pagar el alquiler cada vez que hay un compromiso. Según información de El Tiempo, a los dos equipos más importantes de la capital les corresponde pagar 11 millones de pesos netos en cada encuentro, pero a eso se le suma un valor adicional por cada hora de iluminación, otro por cada metro cuadrado de valla publicitaria, logística, un impuesto por boletería y más, que deja el valor final entre 30 y 60 millones de pesos por cada fecha de la Liga BetPlay.

