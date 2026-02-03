En las últimas horas, el Estadio Nemesio Camacho El Campín se ha convertido en tendencia en redes por el evidente mal estado de su cancha. Pero la controversia creció aún más por un video compartido por la creadora de contenido Camila Benavides , quien dejó ver a trabajadores esparciendo césped en zonas específicas del terreno de juego, aparentemente para disimular parches y zonas desgastadas.

(Vea también: Escándalo en el FPC: Acolfutpro denuncia “peligro mortal” para jugadores por cancha de El Campín)

En las imágenes se observa a varios empleados del estadio empujando carretillas y colocando parches de grama sobre la superficie, en un sector cercano a una de las porterías.

Y no se trata de tapar la realidad, se trata de de tomar acción y darle la prioridad al fútbol y a los equipos que pagan por usar el estadio.

El video ha despertado cientos de comentarios de hinchas de Millonarios, Santa Fe y otros equipos, quienes coinciden en que El Campín se ha convertido en un “potrero” en lugar del emblemático estadio que alguna vez fue referente en el fútbol colombiano.

Muchos señalan que las constantes lluvias que han azotado Bogotá en enero y los primeros días de febrero, sumadas al uso intensivo por conciertos y eventos no deportivos, han agravado el problema.

El IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) ha calificado el estado actual como “inaceptable” y anunció visitas técnicas para evaluar y exigir correctivos a Sencia. El alcalde Carlos Fernando Galán y el director del IDRD, Daniel García Cañón, han manifestado públicamente que tomarán medidas para proteger el patrimonio de la ciudad.

El estado de la grama de El Campín es inaceptable y por eso hemos tomado cartas en el asunto. #Aquísípasa

El estado de la grama de El Campín es inaceptable y por eso hemos tomado cartas en el asunto. #Aquísípasa

Tras visitas, requerimientos y acompañamiento de la interventoría, mañana realizaremos una visita técnica al estadio para evaluar la cancha y, con base en los resultados,…

¿Qué dice Sencia sobre la grama de El Campín?

La concesionaria Sencia, encargada de la operación, mantenimiento y futura remodelación del estadio, ha salido a responder las críticas en medio de la polémica. A través de comunicados y pronunciamientos en redes, su CEO, Mauricio Hoyos, fue autocrítico: “Sabemos que la grama hoy no está al 100%. Sabemos del reto que enfrentamos y lo estamos asumiendo con seriedad, con trabajo técnico, tecnológico e inversión”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sencia Bogotá (@senciabogota)

Sencia argumenta que el sistema de drenaje ha operado a máxima capacidad durante las lluvias extremas, pero reconoce saturaciones temporales por la intensidad de las precipitaciones.

Afirman que cuentan con una grama híbrida (mezcla de natural y sintética) y protocolos de mantenimiento, aunque admiten que el proceso de recuperación avanza pero no ha alcanzado el nivel ideal.

Insisten en que están invirtiendo para mejorar, y mencionan que la agenda de conciertos deja recursos necesarios para el proyecto de modernización del estadio, cuya construcción total se estima culminar en 2029 con una inversión privada de 1.2 billones de pesos.

Sin embargo, las explicaciones no han calmado las críticas. Hinchas y analistas cuestionan si los parches visibles en el video de Benavides son parte de un mantenimiento genuino o solo una solución cosmética para evitar más escándalos antes de partidos clave. El IDRD ha emitido requerimientos formales y enfatiza que el estadio debe mantenerse al menos en el estado en que fue entregado a la concesión en 2024.

