Faltan pocos meses para que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y la Selección Colombia, que llega con una expectativa bastante alta por el proceso que se ha venido trabajando de la mano de Néstor Lorenzo, ya afina detalles para llegar en las mejores condiciones al torneo que se llevará a cabo en territorio norteamericano.

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(Ver también: Salió la poderosa lista de Croacia para medirse a Colombia en la fecha Fifa, con Modric a la cabeza)

Es más, justo antes de afrontar el campeonato, el combinado nacional tendrá dos compromisos muy importantes contra rivales bastante fuertes que realmente medirán en qué nivel está la ‘Tricolor’, ya que se mide contra la subcampeona mundial y el equipo que quedó tercero en Catar 2022: Francia y Croacia.

Ante esto, el técnico Néstor Lorenzo ya entregó la lista de los jugadores convocados que representarán al país en estos importantes compromisos.

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Convocatoria de la Selección Colombia

Son un total de X jugadores los que llamó el entrenador argentino para estos compromisos, siendo la mayoría del proceso que se ha venido trabajando desde que asumió las riendas del combinado nacional.

La convocatoria es:

Álvaro Montero.

Camilo Vargas.

David Ospina.

Jhon Lucumí.

Daniel Muñoz.

Davinson Sánchez.

Deiver Machado.

Juan Cabal.

Johan Mojica.

Santiago Arias.

Yerson Mosquera.

Jefferson Lerma.

Jamez Rodríguez.

Jhon Arias.

Kevin Castaño.

Jamilton Campaz.

Juan Quintero.

Jorge Carrascal.

Richard Ríos.

Gustavo Puerta.

Luis Suárez.

Luis Díaz.

Johan Carbonero.

Carlos Gómez.

Jhon Córdoba.

Rafael Santos Borré.

¡𝑳𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒏𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑶𝑹𝑮𝑼𝑳𝑳𝑶! 😎👊 Ellos son los 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 por nuestro Director Técnico Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de marzo 🆚 🇭🇷 y 🇫🇷. 🔗 https://t.co/fS1MxGtHOS#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/9FchgD9a1y — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 19, 2026

Esta es prácticamente la selección que también iría a la Copa del Mundo, pues aunque quedan estos compromisos para probar, la realidad es que si nada extraordinario ocurre, la mayoría de estos jugadores también estarían en el torneo más importante de todos.

(Ver también: Filtran cómo se vería la segunda camiseta de Colombia para el Mundial 2026; tendría curioso diseño)

Cuándo son los partidos de la Selección Colombia

Cabe recordar que los últimos partidos del combinado nacional antes de la concentración del Mundial 2026 serán en las siguientes fechas:

Colombia vs. Croacia: jueves 26 de marzo a las 7:30 de la noche.

Colombia vs. Francia: domingo 29 de marzo a las 3:00 de la tarde.

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