Este domingo, sobre las 2:00 de la tarde, se juega una nueva edición del clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, un juego clave pensando en la clasificación a la siguiente ronda de la Liga BetPlay porque el que pierda casi que se queda sin chances matemáticas de avanzar.

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(Ver también: Inesperado cambio para clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe; Dimayor lo hizo oficial)

Este es un compromiso de muy alta tensión justamente por el tema de la clasificación, pero además por la rivalidad, las hinchadas, la historia y demás.

En los últimos compromisos, estos encuentros solían contar con presencia de público visitante, pero para esta oportunidad la situación será diferente en el estadio El Campín.

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¿Habrá hinchada visitante en el Millonarios vs. Santa Fe?

Según informó el periodista Cristian Pinzón, luego de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá que se llevó a cabo este miércoles, 8 de abril, se tomó la decisión de que no se permita ingreso a la hinchada visitante por cuestiones incluso ajenas a la seguridad.

Ⓜ️🏟️ Finalmente, tras la Comisión Local de este miércoles, se determinó que el clásico Millonarios Vs. Santa Fe del próximo domingo no contará con la presencia de hinchada visitante. pic.twitter.com/ZsQSZwnNXz — Cristian Pinzón (@Crispinllos) April 9, 2026

Y es que, según agregó el periodista mencionado, el hecho no sería estrictamente por cuestiones de peleas entre barras y más, sino espacio en el escenario deportivo, pues como Millonarios vendió más de 28.000 abonos para este semestre, no hay lugar en oriental para reubicar a los hinchas de Blue Rain (donde se suele ubicar la Guardia Albirroja Sur) y por eso se tomó esta decisión.

De esta manera, y recordando que en este semestre solo habrá un clásico por el recorte del calendario impuesto por Dimayor pensando en el Mundial, solo los hinchas de Millonarios podrán ver este encuentro, por lo que los seguidores de Santa Fe deben esperar hasta el segundo semestre del año.

(Ver también: Millonarios pierde a uno de sus jugadores más importantes para próximo juego; venía siendo clave)

Cómo van Millonarios y Santa Fe en la Liga BetPlay

Actualmente, Millonarios marcha en la décima posición del campeonato con 21 puntos en 15 partidos jugados, a solo uno del octavo lugar, mientras que Santa Fe es 13 con 19 unidades.

Teniendo en cuenta que el ‘número mágico’ puede rondar entre los 28 y 29, sumar los tres puntos es clave para soñar con la clasificación a las finales del campeonato.

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