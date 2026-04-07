Millonarios tuvo un mal debut en la Copa Sudamericana tras caer 2-0 en su estreno en la fase de grupos, un resultado que deja dudas sobre su nivel competitivo fuera del país. El compromiso también marcó el regreso de Radamel Falcao, quien volvió a sumar minutos luego de superar su lesión.

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El equipo bogotano enfrentó a O’Higgins en Chile, en un partido intenso desde el inicio y en el que nunca logró imponer su ritmo. Aunque había expectativa por un arranque positivo, el conjunto embajador evidenció dificultades en la construcción de juego y terminó cediendo ante un rival sólido.

El momento que cambió el rumbo del encuentro llegó con la expulsión de Jorge Arias, quien vio la tarjeta roja luego de una acción sancionada por el árbitro. La salida del defensor dejó a Millonarios con diez jugadores en un tramo determinante, obligándolo a ajustar su esquema y afectando su estructura defensiva y su respuesta en ataque.

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A Millonarios no lo dejaron bajar del avión cuándo ya le estaban marcado el primer gol en Chile. ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/vbFgSBTgL5 — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) April 8, 2026

Además del impacto inmediato en el partido, la expulsión de Arias tendrá consecuencias en el calendario, ya que no podrá estar disponible en el siguiente compromiso, lo que representa una baja sensible para el equipo.

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Falcao volvió a Jugar con Millonarios luego de lesión

Uno de los focos del encuentro estuvo en el regreso de Radamel Falcao, quien reapareció después de varias semanas fuera de competencia. El delantero ingresó con la intención de aportar jerarquía en el frente ofensivo, pero tuvo poca incidencia y no logró cambiar el desarrollo del juego.

El compromiso también dejó en evidencia problemas colectivos en Millonarios, especialmente en la generación de juego y la definición. El equipo queda obligado a mejorar su funcionamiento colectivo y aumentar su eficacia ofensiva si quiere mantenerse con opciones en el grupo.

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