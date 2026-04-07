Llegó el tan anhelado día para los hinchas de Millonarios. Este martes, 7 de abril, el conjunto ‘Embajador’ visita a O’Higgins en la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026, un torneo en el que tiene mucha ilusión debido a lo que ha mostrado de la mano de Fabián Bustos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Millonarios recibiría un dineral gracias a Álvaro Montero, quien la está rompiendo en Argentina)

De hecho, Millonarios viene de eliminar a Nacional en el Atanasio Girardot en la fase previa, por lo que los hinchas tienen las expectativas bastante altas con que se consigan los resultados en la primera ronda.

Dicho partido con O’Higgins será a partir de las 7:00 de la noche, el inicio de un camino que los hinchas esperan que sea lleno de éxitos durante este año.

Lee También

Cuál es la mejor participación de Millonarios en la Copa Sudamericana

Y es que hay que recordar que recientemente a Millonarios le ha ido mucho mejor en este torneo que en la Libertadores y por eso los aficionados ven posible levantar el título.

Es más, esta será la novena participación del conjunto ‘Embajador’ en este torneo, pero pese a que en sus primeras contó con buenas experiencias, ya luego se ha quedado muy rápido en el camino.

De hecho, la mejor instancia que ha conseguido el equipo bogotano en este torneo ha sido la semifinal en dos ediciones: 2007 y 2012.

En 2007, Millonarios dejó en el camino a equipos muy importantes como Atlético Nacional, Colo Colo y Sao Paulo, pero en la semifinal cayó con América de México por 5-2 en el marcador global.

Luego, en 2012, uno de los mejores recuerdos del equipo de los últimos años, Millonarios nuevamente cayó en semifinales, pues dejó en el camino a equipos como Inti Gas de Perú, Guaraní de Paraguay, Palmeiras y Gremio de Brasil, pero en semifinales Tigre de Argentina lo eliminó por un resultado de 1-1 (con el gol de visitante.

A partir de ahí, los resultados no han sido los mejores para el equipo bogotano, pues ha salido en fase preliminar en una ocasión (contra Once Caldas en 2025, primera ronda en dos oportunidades, segunda ronda en 2020 y lo máximo que ha conseguido ha sido octavos de final en 2018.

(Ver también: Inesperado cambio para clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe; Dimayor lo hizo oficial)

Contra quién juega Millonarios en la Copa Sudamericana

Cabe recordar que en el sorteo, Millonarios quedó ubicado en el grupo C y se mide con O’Higgins de Chile, Boston River de Uruguay y Sao Paulo de Brasil. Cabe recordar que en este torneo solo el primero clasifica directamente a los octavos de final, mientras que los segundos juegan un ‘Play-offs’ contra los que bajan de la Copa Libertadores.

* Pulzo.com se escribe con Z