La periodista de Win Sports, Salomé Fajardo, encendió las alarmas en redes sociales luego de denunciar un caso que ha generado indignación: alguien habría pagado para difundir información falsa con el objetivo de manchar su nombre y afectar su carrera.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Eduardo Luis, ¿castigado por chiste sobre Falcao? El narrador explicó su situación en Win)

Todo comenzó por una publicación de la página ‘Humor Rojiblanco’, que aprovechó la polémica arbitral en el partido entre Deportivo Cali y Junior para atribuirle a la comunicadora unas declaraciones que nunca hizo.

En ese contenido, se aseguraba que Fajardo había lanzado duras críticas contra el equipo barranquillero y el árbitro, incluso insinuando favorecimientos económicos en el resultado, algo que rápidamente levantó revuelo entre aficionados.

Lee También

Sin embargo, la realidad era otra. La periodista desmintió de forma tajante esas supuestas palabras y fue más allá: reveló que, según le explicaron los administradores de la página, la publicación habría sido pagada por un tercero con la intención directa de perjudicarla. Un señalamiento que no solo prende las alarmas, sino que deja en evidencia una práctica preocupante en el entorno digital.

“Eso es completamente falso, yo no me he expresado así”, manifestó Fajardo en su cuenta de X, donde calificó el hecho como “muy grave” al tratarse de un ataque directo contra su credibilidad profesional.

🚨Hoy en Facebook la página Humor Rojiblanco escribió un texto sobre algo que yo NO HE DICHO, NO ME HE EXPRESADO ASÍ. Luego me escribieron que alguien había PAGADO para que ellos hicieran esa publicación, lo cual me parece muy grave. pic.twitter.com/owwLfsboLS — Salomé Fajardo. (@Salomefajardo) April 7, 2026

La situación resulta aún más inquietante por los detalles que, según la periodista, le compartieron desde la página. Este tipo de publicaciones pagas —explicaron— no serían aisladas, sino que responderían a conflictos personales o laborales, en los que terceros buscan desacreditar a alguien públicamente mediante noticias falsas.

Aunque Fajardo logró que eliminaran el contenido, hubo un mensaje que la dejó pensando y que aumenta la preocupación: le advirtieron que debía “cuidarse de las personas que la rodean”, insinuando que detrás del ataque podría haber alguien cercano.

(Ver también: Periodista de Win Sports le dijo adiós al canal después de 9 años: “No fue una decisión fácil”)

El caso ha desatado una ola de solidaridad hacia la periodista, pero también una fuerte crítica a ciertos espacios digitales que, por dinero, estarían dispuestos a difundir información sin verificar, poniendo en riesgo la reputación de terceros. La también periodista Sarah Castro Lizarazo fue una de las voces que se pronunció, calificando la situación como alarmante y cuestionando la falta de ética en quienes lucran con la desinformación.