El paso del Real Madrid a los cuartos de final de la Uefa Champions League este martes 17 de marzo dejó mucha tela por cortar. No solo por lo futbolístico, donde el equipo de Álvaro Arbeloa volvió a demostrar su mística europea frente al Manchester City, sino por el comportamiento de su máxima figura: Vinícius Júnior.

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Las celebraciones del brasileño en el Etihad Stadium no cayeron nada bien en parte de la prensa internacional, y uno de los críticos más fuertes fue Mariano Closs.

Durante la emisión del programa ESPN F12, el narrador argentino, conocido por su análisis quirúrgico y su estilo directo, no ocultó su fastidio al ver las imágenes de los festejos del ‘7’ madridista; para Closs, lo de Vinícius cruzó la línea de la alegría deportiva para entrar en el terreno de la provocación innecesaria.

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La tensión en el análisis de Closs comenzó apenas se repasaron las acciones del primer tiempo. Tras una jugada clave, el brasileño hizo un gesto que encendió la chispa del periodista. “Empezó el ‘show’ de Vinícius provocador”, sentenció el comunicador apenas vio la primera reacción del atacante frente a la grada local.

Acá, uno de los gestos de Vinicius:

¡¡ATENCIÓN AL FESTEJO PROVOCATIVO DE VINICIUS ANTE MANCHESTER CITY!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/scHN8LBPXD — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026

Pero el punto más álgido de la crítica llegó con las imágenes del segundo tiempo. Closs recordó incidentes previos del jugador, sugiriendo que hay un patrón de conducta que la organización del torneo debería empezar a vigilar más de cerca para evitar problemas mayores en los estadios.

“Lo que hizo en el segundo tiempo tampoco tiene razón… Uefa tiene que prestar atención porque nosotros nunca sabremos lo de Prestianni y él, pero ese día también lo amonesta por provocar en el festejo a la gente”, aseguró Closs, recordando lo ocurrido en el partido contra Benfica.

El periodista hizo referencia a un episodio pasado con el jugador Gianluca Prestianni, sugiriendo que el comportamiento de Vinícius suele ser el detonante de las reacciones de sus colegas y de la hinchada.

“Yo siempre digo, está bueno festejar, pero en definitiva, si vas a gozarlos… Ese día se fue contra la gente del Benfica y vino la reacción de Prestianni”, añadió, cuestionando la necesidad de buscar el conflicto tras marcar o ganar.

El dardo más picante de Mariano Closs a Vinicius

El momento más viral de la crítica de Mariano Closs ocurrió cuando en el programa mostraron la segunda celebración de la jornada. En ella, Vinícius Júnior se dio la vuelta y mostró repetidamente el número de su camiseta frente a la hinchada del Manchester City, un gesto que suele interpretarse en el fútbol como una forma de imponer jerarquía sobre el rival de manera desafiante.

Al ver esto, Closs soltó una frase lapidaria que rápidamente se tomó las redes sociales: “Si está Robin Hood, le mete un flechazo en el número. Es provocador eso”. Con esta metáfora, el argentino quiso ilustrar lo expuesto que queda el jugador cuando decide enfocarse más en el rival que en su propio mérito.

Acá, la parte donde lo dice (minuto 39:46):

A pesar de la dureza de sus palabras sobre la actitud, Closs no pecó de injusto con el rendimiento deportivo. Reconoció que, más allá de los gestos, el nivel mostrado en la cancha fue altísimo por parte de todos los involucrados: “Igual, jugó muy bien Vinícius, jugó muy bien el Madrid y jugó hasta bien el City”.

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