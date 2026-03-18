Un video que se viralizó rápidamente capturó el momento en el que un grupo de hinchas comunes y corrientes del equipo capitalino, con gritos y molestia, sacó a un conjunto de barristas del mismo club que recorría la gradería occidental en busca de posibles seguidores infiltrados del equipo ‘Verdolaga’.

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“¡Ábranse!”, “¡hermano, chao!”, “¿quiénes son estos?”, “¡chao, chao!”, “¡fuera de aquí!” son algunos de los reclamos que se escuchan con claridad en las imágenes mencionadas.

El ambiente se volvió espeso, pues hubo momentos en los que el cruce de palabras subió de tono y los barristas respondieron con actitudes amenazantes a quienes los estaban sacando; muchos interpretaron lo sucedido como un “control” excesivo y potencialmente violento.

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Acá, el video de lo sucedido:

¡HINCHAS RECHAZADOS EN EL CAMPIN 🏟️! Un acto se llevó aplausos en medio de Millonarios 🔵 vs. Nacional , cuando un numeroso grupo de seguidores de los ‘embajadores’ rechazó a otros que estaban ejerciendo ‘controles’ para identificar a infiltrados en el escenario deportivo 🏟️… pic.twitter.com/z7FS24ammT — Gol Caracol (@GolCaracol) March 18, 2026

El contexto es claro y responde a una medida de seguridad tomada por las autoridades y el club local: la entrada de seguidores de Atlético Nacional estaba estrictamente prohibida para este clásico.

Esta misma escena se habría dado en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, el día del partido de fase previa de la Copa Sudamericana —donde Millonarios eliminó al Verdolaga con un marcador de 3-1—. Allí, barristas de Nacional también habrían hecho ‘cacería’ en busca de seguidores del club capitalino.

En Medellín, los controles fueron agresivos y terminaron en disturbios dentro y fuera del estadio, con hinchas golpeados y hasta el fotógrafo oficial de Millonarios agredido. Ahora, en Bogotá, el guion parecía repetirse, pero con los roles invertidos… hasta que la propia hinchada azul intervino.

El rechazo de este martes no solo evitó un posible brote de violencia mayor, sino que también envía un mensaje a las autoridades: la hinchada “común” está harta de que los barristas impongan su ley. Muchos aficionados presentes destacaron que querían disfrutar del partido en paz, sin controles ni miedo a ser señalados por llevar o no una camiseta.

¿Cómo fue el partido que ganó Millonarios 3-0 a Nacional?

Una vez iniciado el encuentro, la tensión de la tribuna dio paso a una fiesta azul en el campo. Millonarios dominó de principio a fin y se impuso con autoridad por 3-0 ante un Atlético Nacional que llegó como líder de la Liga BetPlay pero terminó con nueve hombres y sin respuestas.

Rodrigo Contreras abrió el marcador al minuto 14 con un remate de cabeza, segundos después de que Alfredo Morelos fallara un penal. En el segundo tiempo, las expulsiones de William Tesillo (doble amarilla al 31’) y Jorman Campuzano (roja directa al 49’) dejaron al ‘Verdolaga’ en inferioridad numérica.

Mateo García amplió la ventaja al 60’ y Leonardo Castro selló la goleada al 83’ con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin chances al portero Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo.

Millonarios controló el ritmo, aprovechó los espacios y se metió de lleno al grupo de los ocho. Nacional, por su parte, pagó caro sus errores y la falta de concentración, sumando su segunda derrota consecutiva ante el mismo rival en menos de un mes.

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