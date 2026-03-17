Millonarios abrió el marcador del clásico contra Atlético Nacional, por la fecha 12 de la Liga Betplay. Rodrigo Contreras acertó con un cabezazo dentro del área al minuto 15, uno después de que el verde pudo ponerse primero por delante, pero Alfredo Morelos falló un penalti de manera insólita.

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El gran partido arrancó movido, pues el elenco capitalino hizo un tanto con los pies de ‘Leo’ Castro, pero que fue anulado por un evidente fuera de lugar. Sin embargo, momentos después, Mateus Uribe pateó un balón de media distancia, el cual impactó dentro del área en el brazo del defensa azul, Jorge Arias. Después de una revisión en el VAR, el central Jhon Ospina determinó que era mano punible y pitó penalti.

Momentos antes de la decisión de Ospina se presentó una pelea, luego de que jugadores de Nacional alegaran la mano de Millonarios, lo que respondieron futbolistas del ‘Embajador’, desatando empujones y tarjetas amarillas: Rodrigo Ureña por los locales, Mateus Uribe y William Tesillo por la visita… y todo ocurrió en los primero 10 minutos de juego.

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Finalmente, sobre el minuto 14 de juego, se dio el cobro desde el punto blanco. El encargado fue el ‘Búfalo’, a quien le apuntaron desde la tribuna con un láser verde; sin embargo, el delantero pateó con el pie muy debajo (hasta se le resbaló la pierna de apoyo) y mandó el balón muy por encima del arco.

Penalti errado de Alfredo Morelos:

¡Alfredo Morelos perdió el penal para Nacional! El delantero tiró la pena máxima por arriba en los primeros minutos del clásico. Choque apasionante en #LALIGAxWIN pic.twitter.com/bp6YOsQknG — Win Sports (@WinSportsTV) March 18, 2026

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El que aprovechó inmediatamente su oportunidad fue el club bogotano, que sacó rápido de meta, luego del penal fallado, y se puso al ataque. Un minuto después del yerro de Morelos, mandó su tromba a la ofensiva y Sebastián del Castillo mandó un centro por la derecha que remató de cabeza Rodrigo Contreras, la pesadilla del verde, para mandar al fondo de la red.

Gol de Rodrigo Contreras en partido Millonarios vs. Nacional:

🔵⚽ ¡GOL DE MILLONARIOS EN EL CLÁSICO!

Una vez más apareció Contreras contra Nacional y rompió el empate en una noche, que, por el momento, se pinta de azul. 👉 Tremendo partido en #LALIGAxWIN pic.twitter.com/N4bLfyuww9 — Win Sports (@WinSportsTV) March 18, 2026

Para rematar, a los paisas se les puso el partido aún más en contra, luego de que Tesillo vio la segunda amarilla y, por supuesto, la expulsión por una falta que hizo, dejando a Nacional con 10 jugadores.

El objetivo de los antioqueños está en sacarse la espina de la dolorosa eliminación que sufrió en Copa Sudamericana a manos del ‘Balé azul’, que le ganó 1-3 en el Atanasio Girardot de Medellín.

Precisamente en ese encuentro, Contreras se volvió un dolor de cabeza al hacer dos goles, uno desde detrás de mitad de cancha.

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