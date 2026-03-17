El Bayern Munich atraviesa una situación tan inesperada como llamativa justo en el tramo decisivo de la Champions League. A pesar de tener prácticamente asegurada su clasificación a los cuartos de final, el equipo alemán enfrenta una crisis total… pero en su arco.

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El conjunto bávaro llega con una ventaja aplastante de 6-1 en el global y volverá a enfrentarse al Atalanta este miércoles 18 de marzo, en el partido de vuelta de los octavos de final, que se disputará desde las 3:00 de la tarde (hora colombiana). Sin embargo, la noticia no pasa tanto por el marcador, sino por lo que ocurre puertas adentro del club.

Y es que el Bayern se quedó sin arqueros disponibles por una seguidilla de lesiones que parece sacada de otro contexto. El histórico Manuel Neuer continúa fuera por problemas físicos, mientras que su reemplazo, Sven Ulreich, sufrió un desgarro en el más reciente partido frente al Bayer Leverkusen.

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La situación empeora con el caso de Jonas Urbig, quien no podrá ser tenido en cuenta tras sufrir una conmoción cerebral en el compromiso de ida. Y como si fuera poco, Leon Klanac, arquero del equipo Sub-19, también terminó lesionado.

Ante este panorama, el técnico Vincent Kompany tendría que apostar por una solución de emergencia: convocar a Leonard Prescott, guardameta suplente del Sub-19, de apenas 16 años y con una estatura de 1,96 metros, para asumir la responsabilidad en un partido de Champions.

Pese a este escenario atípico, la amplia ventaja en la serie le permitiría a Kompany tomar decisiones clave pensando en lo que viene. Entre ellas, darle descanso a varios titulares, incluyendo al colombiano Luis Díaz, quien ha sido uno de los nombres seguidos de cerca por los aficionados en esta fase del torneo.

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Así las cosas, el Bayern no solo jugará por confirmar su clasificación, sino también por superar una crisis que, aunque no compromete el resultado inmediato, sí deja dudas de cara a lo que resta de la temporada.

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