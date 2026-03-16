La expulsión del atacante colombiano Luis Díaz en el más reciente partido del Bayern Munich por Bundesliga sigue generando debate en Alemania. En medio de las discusiones, el jefe de los árbitros del fútbol alemán, Knut Kircher, reconoció que la decisión que terminó con la expulsión del atacante colombiano fue equivocada.

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La acción ocurrió en el empate 1-1 entre el Bayern y el Bayer Leverkusen, un partido que estuvo marcado por varias decisiones arbitrales discutidas y que desató fuertes críticas desde el club bávaro.

¿Cómo fue la expulsión de Luis Díaz?

El incidente se produjo en los minutos finales del encuentro cuando Díaz recibió su segunda tarjeta amarilla. El árbitro Christian Dingert interpretó que el colombiano había simulado una falta dentro del área rival para intentar provocar un penalti.

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Acá, la acción en cuestión:

¡PILETAZO Y ROJA PARA LUCHO! LUIS DÍAZ VIO LA SEGUNDA AMARILLA Y SE FUE EXPULSADO POR SIMULAR ESTA FALTA ANTE LEVERKUSEN. ¡INSÓLITO, BAYERN MUNICH SE QUEDÓ CON 9 JUGADORES! 📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/94FTrGzp3m — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

Esa segunda amonestación derivó automáticamente en tarjeta roja, lo que dejó al Bayern con menos jugadores en el tramo final del partido. La decisión causó fuertes críticas tanto en el club como en la prensa deportiva alemana, que cuestionaron la interpretación de la jugada.

Luego del partido, la polémica aumentó cuando el propio árbitro revisó la jugada y admitió que la evaluación inicial no había sido correcta.

¿Qué dijo el jefe de árbitros de Alemania?

En medio de la controversia, el presidente de la comisión arbitral alemana, Knut Kircher, se refirió públicamente al caso y respaldó la admisión del error.

El dirigente explicó que, después de analizar la jugada y hablar con el árbitro del encuentro, quedó claro que la segunda tarjeta amarilla mostrada al colombiano fue una decisión equivocada.

Según Kircher, en declaraciones recogidos por Bild, el juez tomó la determinación desde su perspectiva en el campo, creyendo que se trataba de una simulación, pero las repeticiones mostraron que la interpretación no fue acertada.

“La segunda tarjeta amarilla para Díaz fue, lamentablemente, incorrecta, aunque desde el punto de vista del árbitro parecía una simulación”. Kircher añadió que “Christian Dingert admitió correctamente su error de apreciación”.

Bayern reaccionó con dureza

La actuación arbitral provocó fuertes reacciones en el entorno del Bayern. Dirigentes del club y figuras cercanas al equipo criticaron la conducción del partido, que también tuvo otras decisiones polémicas durante el desarrollo del encuentro.

Uno de los más duros fue el histórico dirigente del club Uli Hoeneb, quien cuestionó el nivel del arbitraje y aseguró que se trató de una de las peores actuaciones arbitrales que había visto en la Bundesliga.

El club alemán incluso decidió presentar un recurso contra la sanción automática derivada de la tarjeta roja, aunque las posibilidades de revertirla no son muy altas debido a que este tipo de decisiones suelen considerarse “de apreciación arbitral”.

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