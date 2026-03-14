El partido entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich por la fecha 26 de la Bundesliga tuvo un desarrollo intenso en el BayArena, con protagonismo del colombiano Luis Díaz.

Sigue a PULZO en Discover

El encuentro comenzó con ventaja temprana para el Leverkusen. Apenas al minuto 4, el español Aleix García aprovechó un error en la salida del Bayern y marcó el 1-0 con un remate que venció al arquero Sven Ulreich.

Durante la primera parte, el equipo local mostró solidez defensiva y peligro en los contraataques, mientras el Bayern intentaba dominar la posesión sin lograr concretar.

Además, el conjunto visitante sufrió un golpe importante cuando Nicolas Jackson fue expulsado tras una dura entrada revisada por el VAR, dejando a su equipo con diez jugadores antes del descanso.

En el segundo tiempo, el Bayern buscó reaccionar pese a la inferioridad numérica. Hubo varias jugadas polémicas, incluidos un gol anulado de Kane por mano y varias revisiones del VAR.

Finalmente, al minuto 69 apareció Luis Díaz, que aprovechó una asistencia del francés Michael Olise tras un error del Leverkusen y definió frente al arquero para marcar el empate 1-1.

¡PILETAZO Y ROJA PARA LUCHO! LUIS DÍAZ VIO LA SEGUNDA AMARILLA Y SE FUE EXPULSADO POR SIMULAR ESTA FALTA ANTE LEVERKUSEN. ¡INSÓLITO, BAYERN MUNICH SE QUEDÓ CON 9 JUGADORES! 📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/94FTrGzp3m — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

Con el resultado parcial, el Bayern intentaba mantenerse en la pelea por el campeonato alemán y acercarse a su objetivo de conquistar el título número 35 de su historia.

En el minuto 84, tras un pase de Harry Kane, Luis Díaz intentó definir en un mano a mano contra Janis Blaswich. Sin embargo, el colombiano simuló una falta dentro del área y el árbitro Christian Dingert lo sancionó con tarjeta amarilla. Como ya estaba amonestado, fue expulsado, dejando al Bayern Múnich con nueve jugadores.

* Pulzo.com se escribe con Z