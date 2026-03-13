La clasificación de cuatro clubes colombianos a la fase de grupos de la Copa Libertadores cambia el panorama económico para el fútbol del país. En el caso de Independiente Medellín, el club antioqueño no solo celebró el logro deportivo de meterse entre los 32 mejores equipos del continente, sino que también aseguró un importante ingreso en dólares que puede ser clave para sus finanzas en la temporada.

¿Cuánto dinero gana Medellín por entrar a la fase de grupos?

Solo por disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, Independiente Medellín recibirá 3 millones de dólares como premio base entregado por la Conmebol.

Ese monto es el incentivo económico que la entidad sudamericana paga a cada uno de los equipos que llegan a esta instancia del torneo, sin importar su país o la forma en que hayan conseguido la clasificación.

En pesos colombianos, al cambio actual, esa cifra representa más de 11 millones de pesos, lo que convierte la participación en esta etapa en un ingreso muy relevante para cualquier club del continente.

Pero el dinero que puede recibir el Medellín no se limita únicamente a ese premio fijo. La Conmebol también estableció un sistema de bonificaciones por rendimiento durante los partidos de la fase de grupos.

Cada triunfo en esta etapa tiene un incentivo económico adicional de 330.000 dólares. Teniendo en cuenta que cada equipo disputa seis partidos en la fase de grupos —tres como local y tres como visitante— el club antioqueño podría aumentar significativamente sus ingresos dependiendo de los resultados que consiga.

En ese escenario hipotético, el club podría llegar a casi 5 millones de dólares en premios únicamente en la fase de grupos, combinando el dinero por participación y los bonos por victorias.

A este dinero también se pueden sumar otros ingresos indirectos como taquillas en el estadio, patrocinios y derechos de televisión, que suelen crecer cuando los equipos participan en torneos internacionales.

Santa Fe, Junior y Tolima también reciben millonario premio

Independiente Medellín no será el único equipo colombiano que reciba ese dinero en la edición 2026 de la Copa Libertadores. En esta temporada también disputarán la fase de grupos otros tres clubes del país: Independiente Santa Fe, Junior y Deportes Tolima.

¡4️⃣ equipos colombianos en la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores! La última vez fue en 2021, hace 5 años pic.twitter.com/iikzdU5Bw5 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 13, 2026

Al igual que Medellín, cada uno de estos equipos recibe 3 millones de dólares por participar en la fase de grupos del torneo continental.

Eso significa que, solo por la presencia de cuatro clubes colombianos en esta instancia, el fútbol del país recibirá al menos 12 millones de dólares en premios directos, sin contar las bonificaciones por victorias ni los ingresos adicionales generados por los partidos.

La cifra podría aumentar dependiendo del desempeño de los equipos colombianos durante la fase de grupos. Cada triunfo no solo mejora las opciones de clasificación a las rondas eliminatorias, sino que también representa una nueva entrada de dinero para los clubes.

