El nombre de Kylian Mbappé volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de que fuera captado en una salida nocturna en París junto a la actriz española Ester Expósito, lo que desató una ola de rumores sobre un posible romance entre ambos.

Las imágenes, difundidas inicialmente por medios de entretenimiento y replicadas en otras plataformas, muestran al futbolista y a la protagonista de la serie ‘Élite’ compartiendo un plan relajado en una bolera de la capital francesa.

En las imágenes que circularon se les ve jugando bolos y conversando en un ambiente aparentemente distendido, acompañados por otras personas.

Acá, algunas de las fotos compartidas por la Revista Semana, de España:

🚨 #SEMANA 🇪🇸 Kylian Mbappé estuvo jugando a los bolos con Ester Expósito en París. (@semana_revista) pic.twitter.com/vEljgkwT9r — Naninho (@SrNaninho) March 11, 2026

Aunque las imágenes no muestran gestos explícitos de afecto, sí bastaron para que los rumores de una posible relación sentimental se propagaran rápidamente entre fanáticos del fútbol y seguidores del mundo del espectáculo.

Coincidencias en París

A raíz de la difusión de las imágenes, algunos medios internacionales señalaron que tanto Mbappé como Expósito se encontraban en París en los mismos días por motivos diferentes.

En el caso del futbolista, su presencia en la ciudad estaría relacionada con compromisos profesionales y personales propios de su carrera. Por su parte, la actriz española ha sido una invitada frecuente a eventos de moda y actividades promocionales en la capital francesa, una de las ciudades más importantes de la industria del entretenimiento y el lujo en Europa.

🚨 Kylian Mbappé disfrutando con Ester Expósito mientras se recupera de su lesión de rodilla. La buena vida 🤭💕 pic.twitter.com/XlxAGfI9A6 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 11, 2026

Estas coincidencias habrían facilitado el encuentro que terminó convirtiéndose en tendencia en internet. Sin embargo, y pese al revuelo mediático que generaron las imágenes, hasta el momento ni Mbappé ni Expósito han confirmado públicamente que exista una relación sentimental entre ellos.

Tampoco han hecho comentarios en sus redes sociales sobre los videos que circulan en internet, lo que ha mantenido la situación en el terreno de la especulación.

La posible relación entre Mbappé y Expósito ha despertado gran interés mediático debido al enorme alcance que ambos tienen en sus respectivas industrias.

Por un lado, el futbolista francés es considerado una de las grandes figuras del fútbol mundial y uno de los jugadores más mediáticos del planeta. Por el otro, la actriz española se convirtió en una celebridad internacional gracias a su participación en la exitosa serie ‘Élite’, que la catapultó a la fama global.

