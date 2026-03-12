A casi cuatro años del trágico accidente que le quitó la vida a Freddy Rincón en Cali, la justicia ha dado un timonazo inesperado que cambia el relato oficial de lo ocurrido esa madrugada del 11 de abril de 2022.

En un fallo de segunda instancia conocido por Pulzo, el Tribunal Superior de Cali revocó la decisión que sostenía una “culpabilidad exclusiva” del vehículo en el que se movilizaba el ídolo de la Selección Colombia. Según la nueva determinación, el bus del sistema MIO involucrado en el choque en la calle 5ª con carrera 34 tuvo una responsabilidad determinante que no se había valorado correctamente.

El cambio radical en el proceso se dio gracias a nuevas pruebas técnicas presentadas por la firma Repare Abogados, liderada por el penalista Felipe Hurtado, representante del hermano y las sobrinas de Rincón. El peritaje demostró que el bus de la empresa Blanco y Negro Masivo S.A. circulaba casi al doble de los 30 kilómetros por hora, que es el límite máximo permitido en una intersección vial en Colombia.

Aunque el bus tenía la prioridad del semáforo, el Tribunal fue enfático: el verde no es una licencia para correr. “La prioridad de paso no elimina la obligación de conducir con prudencia ni el deber de respetar los límites de velocidad”, señala el histórico fallo.

Con esta decisión, la justicia no solo limpia parte de la responsabilidad que se le atribuía al entorno de Rincón, sino que vincula directamente a la empresa operadora Blanco y Negro Masivo S.A. y a su aseguradora, Seguros Bolívar, en el proceso de reparación de daños; sin embargo, es claro decir que el exfutbolista también tuvo que ver en el accidente y hay una clara corresponsabilidad en los hechos.

“Nuestro trabajo se centró en demostrar que el análisis del caso debía considerar el exceso de velocidad. La justicia concluyó que el accidente no podía atribuirse a una sola conducta”, explicó el abogado Hurtado.

Este fallo marca un precedente vital para la seguridad vial en el país: ni la prioridad de la vía, ni el color del semáforo, eximen a un conductor de su deber de cuidar la vida de los demás respetando los límites de velocidad, especialmente en zonas urbanas de alto riesgo.

