Faltan pocos meses para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un torneo que llena de ilusión a los aficionados porque por el nivel de varias selecciones promete tener mucho espectáculo en los distintos estadios de Norteamérica.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Estados Unidos les negó la visa a varios jugadores de país que clasificó al Mundial 2026)

De hecho, los anfitriones, si bien no son candidatos ni favoritos para el título, sí han venido en un crecimiento constante y por eso se cree que pueden hacer un buen papel, sobre todo México, aunque algunas noticias recientes han llenado de preocupación a los aficionados.

Qué pasó con el arquero de México

Y es que a menos de 100 días para el Mundial, el arquero titular del combinado norteamericano, Luis Ángel Malagón, sufrió una durísima lesión que lo tendrá fuera de las canchas por varios meses, lo que significa que no estará en el torneo de fútbol más importante del mundo.

Lee También

Cabe recordar que Malagón es el arquero del Club América, pero en el último compromiso estuvo involucrado en una desafortunada jugada que lo alejará del Mundial.

En el partido contra el Philadelphia por la Concachampions, el arquero recibió un balón y cuando iba a hacer el cambio de dirección, se rompió el tendón de Aquiles y por eso debe pasar por el quirófano. Esta fue la jugada:

Oh my…did I see the back of that left leg shake for Luis Malagon, Club America’s keeper? He clearly looks confused and backs away when he stretches his leg. A really bizarre play here that should NOT have been stopped, but it’s tough not to stop it considering the potential… pic.twitter.com/73wI27Z2Mc — José Roberto Nuñez (@JoserNunez91) March 10, 2026

De esta manera, el arquero de 29 años pierde la oportunidad de estar en la Copa del Mundo, por lo que el técnico Javier Aguirre debe buscar soluciones para su portería en los próximos días, siendo ‘Memo’ Ochoa, con 40 años, una de las opciones más fuertes, teniendo en cuenta que aunque está en un fútbol desconocido, sería su sexto Mundial y por eso la experiencia sería clave para quedarse con el puesto titular.

(Ver también: Bombazo con Neymar: Ancelotti lo incluye en prelista del Mundial, pero le tiene condición)

Cuándo juega México

Lo cierto es que esta decisión debe tomarla pronto, ya que México se prepara para los últimos amistosos antes de la Copa del Mundo, en los que se enfrentará con duros rivales como lo son Portugal, seguramente sin Cristiano Ronaldo y rival de Colombia, y Bélgica. Esos partidos serán el 28 y 31 de marzo, respectivamente.

* Pulzo.com se escribe con Z