El histórico capitán de la Selección Colombia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, volvió a abrir debate en el fútbol colombiano luego de referirse a la situación del delantero Jhon Jáder Durán.

El exfutbolista fue contundente al hablar del presente del atacante y aseguró que, en su opinión, el jugador “se sacó solo” de la Selección y del Mundial 2026 por problemas dentro del grupo.

Durante un diálogo con ESPN, Valderrama fue consultado sobre las posibilidades de que el delantero colombiano esté en la lista final de convocados para el Mundial de 2026. La respuesta del exjugador, que disputó las Copas del Mundo de 1990, 1994 y 1998, fue clara y directa.

Según explicó, cree que el atacante no alcanzará a estar en el torneo y que deberá pensar más bien en el siguiente ciclo mundialista.

“Durán creo que es para el próximo, para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo, se sacó solo […] porque peleó con el grupo y usted sabe que peleó con el grupo. El que pelea con el grupo se saca solo”, afirmó Valderrama en el programa televisivo.

Las palabras del ‘Pibe’ encendieron rápidamente la discusión entre aficionados y analistas, ya que el delantero es considerado uno de los atacantes con mayor proyección de la Selección Colombia en los últimos años.

A pesar de su crítica, el exfutbolista también dejó claro que no pone en duda las condiciones futbolísticas del delantero. De hecho, aseguró que su presencia en clubes importantes y en convocatorias anteriores con la Selección se explica precisamente por su talento.

“Condiciones tiene, por eso está en la Selección, por eso ha jugado donde ha jugado y por eso lo llamaron a Selección. Las condiciones no se le niegan y mete goles, pero no puede pelear con el grupo”, agregó Valderrama durante la entrevista.

Para el exmediocampista, el problema no tiene que ver con la calidad del futbolista, sino con la convivencia dentro del equipo, un aspecto que históricamente ha sido clave en las selecciones nacionales.

¿Cuál fue la controversia de Jhon Jáder Durán en la Selección Colombia?

Las declaraciones del ‘Pibe’ se relacionan con versiones que circularon en medios y redes sociales sobre un supuesto altercado ocurrido durante un partido de Eliminatorias entre la Selección Colombia y Perú.

Según esos reportes, el incidente habría sucedido en el camerino durante el entretiempo, cuando Durán habría tenido un fuerte cruce con algunos compañeros e incluso con el cuerpo técnico. Sin embargo, tanto el propio jugador como integrantes del equipo negaron públicamente que hubiera existido un conflicto de ese tipo.

Aun así, el tema continuó creando debate entre analistas del fútbol colombiano, especialmente porque el delantero no volvió a ser convocado a la Selección desde mediados de 2025, lo que alimentó las especulaciones sobre su situación dentro del equipo nacional.

