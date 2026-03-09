Faltan pocas semanas para los últimos partidos de la Selección Colombia antes de la concentración para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues en marzo se reúnen las selecciones para terminar de afinar detalles y que los técnicos se sigan aproximando a la nómina que pueden llevar al torneo más importante de todos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Filtran cómo se vería la segunda camiseta de Colombia para el Mundial 2026; tendría curioso diseño)

Para dicha fecha, Colombia se medirá con Croacia y Francia, dos rivales muy complicados y de gran nivel, por lo que los futbolistas están dando todo de sí para ser tenidos en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo.

Ahora, había preocupación por parte del futbolista Daniel Muñoz, ya que hace unos días se lesionó el brazo, salió reemplazado y se pensaba que podía ser un tema incluso de clavícula, lo cual prácticamente lo hubiera sacado de esos partidos.

Lee También

Esta fue la lesión:

⚠️🇨🇴 Daniel Muñoz debió abandonar el partido ante Tottenham por una lesión en su hombro tras una fuerte entrada:pic.twitter.com/PuXR7oHGRj — Samuel Vargas (@SVargasOK) March 5, 2026

Qué lesión tuvo Daniel Muñoz

Luego de algunos días de esa desafortunada jugada, por fin salieron los resultados de los estudios que le adelantaron y desde la Selección Colombia tuvieron un respiro, ya que todo indica que no es algo tan complicado.

Según comentó el periodista Julián Capera, la lesión del lateral colombiano “no reviste gravedad” porque no comprometió ni ligamentos ni hueso, por lo que tendrá una “recuperación estimada entre 10 y 12 días”.

🚨 La lesión de Daniel Muñoz no reviste gravedad y no implicó compromiso ligamentario o de huesos. Tendrá una recuperación estimada entre 10 y 12 días. pic.twitter.com/2T2U31Kxfi — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 9, 2026

De esta manera, Muñoz volverá a las canchas justo para el momento en el que salga la convocatoria de la Selección Colombia, por lo que ahora será decisión de Néstor Lorenzo si lo convoca o lo deja recuperarse mejor pensando en el Mundial que dará inicio en junio.

(Ver también: Juan Felipe Cadavid advirtió problema con Luis Díaz previo al Mundial 2026: “Me da temor”)

Así, Muñoz debe recuperarse lo más pronto posible para ponerse a punto físicamente, cerrar de la mejor manera la temporada y sí llegar con un gran nivel al Mundial, recordando que en esa misma posición está Santiago Arias, quien está teniendo una buena regularidad con Independiente de Argentina.

* Pulzo.com se escribe con Z