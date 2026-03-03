Faltan 100 días para que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el torneo de fútbol más importante de todos en el que se reúnen las máximas figuras del planeta para buscar conseguir el título que les dé la gloria eterna.

Colombia está clasificada a este campeonato y hay mucha ilusión debido al nivel de varios futbolistas y el proceso que se ha tenido de la mano del técnico argentino Néstor Lorenzo.

La máxima figura del combinado nacional es, sin duda, Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, quien viene teniendo una gran temporada en el equipo más grande de Alemania y por eso hay muchos reflectores apuntándolo a él.

Sin embargo, eso no siempre es bueno, pues según comentó el periodista deportivo Juan Felipe Cadavid, eso puede ser incluso contraproducente pensando en la Copa del Mundo.

En diálogo con Pulzo.com, el periodista aseguró que jugar tantos partidos puede hacer que llegue vacío tanto física como mentalmente y eso es un tema que hay que tener en cuenta.

“A mí hay una cosa que me preocupa en Colombia. Yo veo a ‘Lucho’ jugando todos los partidos. Me preocupa que llegue vaciado, fundido”, dijo.

Y lo comparó con el Mundial de James Rodríguez en 2014: “Cuando llega James al Mundial de 2014, primero era más joven, y segundo venía de ser entre titular y suplente del Mónaco. Ese era un Mónaco que no jugaba Champions, entonces solo competía en Francia”.

Finalmente, dijo que el guajiro está compitiendo en todos los torneos de Alemania y además en la Champions League, lo cual le “da temor” porque podría llegar cansado y exhausto tanto físicamente como mentalmente, que puede ser un tema que perjudique su nivel en el Mundial.

Estas fueron las palabras de Juan Felipe Cadavid:

Sin embargo, esto desató varios comentarios en las redes sociales, pues muchas personas aseguran que es mejor tener ritmo a estar sin continuidad, como James Rodríguez, y que estos futbolistas, de la mano de entrenadores, cocineros y más, deben estar preparados para afrontar temporadas así.

Y es que cabe destacar que Luis Díaz ha sido uno de los jugadores más importantes del Bayern Múnich en la actual temporada, en la cual suma 34 partidos entre Bundesliga, Champions, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania, en los que ha sumado 2.819 minutos, según Transfermarkt.

