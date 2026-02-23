Luis Díaz ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada en Europa, pues el cambio al Bayern Múnich le ha sentado bien y por eso es que hace parte de una de las delanteras más importantes del mundo junto a Harry Kane y Michael Olise.

De hecho, suma varios goles y asistencias a lo largo del año en todas las competencias en las que participa, como la Bundesliga, la Copa de Alemania e incluso la Champions League.

Ese nivel deportivo también es acompañado de su adaptación al estilo de vida alemán, pues conforme pasan los días cada vez se siente mejor en este nuevo país.

Cláusula de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Y es que el colombiano se convirtió en noticia nuevamente durante las últimas horas debido a una información compartida por el diario Bild, uno de los más importantes de Alemania, en el que se menciona que además de sus obligaciones dentro del campo, al extremo de la Selección Colombia también le toca ser aplicado en el ámbito educativo.

Según el medio mencionado, a Díaz le toca estudiar alemán de dos a tres veces por semana, al tiempo que se le van haciendo exámenes de mejoría. Si no los pasa o incumple con sus obligaciones, a Díaz le tocaría pagar entre 5.000 y 50.000 euros de multa.

🇨🇴🧠🇩🇪 Luis Díaz tiene una ‘CLÁUSULA DE IDIOMA’ que lo obliga a estudiar ALEMÁN en Bayern Munich. 👨🏻‍🏫 Tiene 2-3 sesiones semanales y es evaluado internamente para demostrar sus avances. Si no cumple, el club puede sancionarlo económicamente descontándole desde 5 MIL a 50 MIL… pic.twitter.com/TnYkU1IXpR — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 22, 2026

Cabe destacar que el equipo alemán es muy estricto con estas cláusulas que pone en los contratos de los jugadores, ya que entiende que entender bien el idioma hará que se desenvuelva mejor en el ambiente, entienda más las instrucciones del cuerpo técnico y así mismo su nivel mejore considerablemente.

Luis Díaz, por su parte, se ha mostrado en una muy buena adaptación desde que aterrizó en Alemania, tanto a nivel cultura, participando en distintos eventos del club, como en el ámbito deportivo.

Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz

Por lo pronto, en pleno año de Mundial, el guajiro sigue preparándose para llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo y además, conseguir la mayor cantidad de títulos con el equipo de Vincent Kompany.

Su próximo encuentro será muy emocionante, ya que será el clásico de Alemania frente al Borussia Dortmund el sábado, 28 de febrero, a partir de las 12:30 del mediodía, hora colombiana.

