Este año hay mucha ilusión con la Selección Colombia, ya que después de conseguir su clasificación y avanzar en el proceso de Néstor Lorenzo, se cree que se puede hacer un buen papel en el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Aprovechando esa emoción que hay, desde la Federación Colombiana de Fútbol activaron una estrategia que lo que busca es acercar más a los hinchas y que estos se sientan retribuidos precisamente por esa pasión que comparten todo el tiempo.

Dicha estrategia lleva el nombre de ‘El club de la Sele’, que promete darle varios beneficios a los hinchas de la Selección Colombia.

Qué es ‘El club de la Sele’

En un evento llevado a cabo en Bogotá, en el que hicieron parte figuras como Néstor Lorenzo, Ramón Jesurún, René Higuita y Carlos Vives, la Federación Colombiana de Fútbol explicó que la idea es “crear la comunidad oficial de hinchas” de la Selección Colombia.

Los aficionados que pertenezcan a este club tendrán algunos beneficios, como por ejemplo:

Descuentos en marcas aliadas, como BetPlay, AssistCard y Avianca.

Experiencias exclusivas.

Indumentaria firmada.

Oportunidad de ganarse una entrada al debut del combinado nacional en México.

Carnet de socio para acceder a los beneficios de las embajadas.

Vale la pena recordar que para asociarse a este club, los hinchas deben ingresar al siguiente link, registrarse y pagar 224.910 pesos anuales o 18.742 mensuales para acceder a todos los beneficios.

“La membresía oficial que te conecta con ‘La Sele’ a través de una comunidad global, beneficios en embajadas y acceso anticipado a experiencias”, explica la página web oficial.

Qué son las embajadas de ‘El club de la Sele’

Ahora, las famosas embajadas son “restaurantes, bares o discotecas que se ponen la 10, cada vez que juega ‘La Sele'”. Es decir, sitios en los que las personas pueden ir y ver los partidos con experiencias diferentes y llamativas.

Cabe recordar que este club está disponible para personas en Colombia o Estados Unidos y sirve precisamente para acercar a las personas al combinado nacional en un año tan importante como este.

