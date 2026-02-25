Una de las mayores discusiones que rodean a la Selección Colombia algunos meses antes del Mundial es la convocatoria, o no, del delantero de Millonarios Radamel Falcao García, pues ya tiene 40 años de edad y en sus últimos campeonatos no ha mostrado el mejor nivel.

Sin embargo, muchas personas están de acuerdo en que más allá de su nivel deportivo, la inclusión de un futbolista de este estilo sí puede ser importante porque es un líder natural que puede ayudar al grupo en muchos aspectos justamente por su trayectoria y su experiencia.

Ante esto han salido muchos rumores e informaciones acerca de llamadas, conversaciones y demás, pero para aclarar todo eso el técnico Néstor Lorenzo, que estuvo en la inauguración del nuevo hotel en Barranquilla, aclaró cuál es la situación con el delantero colombiano.

En diálogo con periodistas de Caracol Radio, Lorenzo explicó: “¿Crees que es cierto? No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto”.

Y agregó: “Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa nadie. Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien“.

Y sobre si ve la posibilidad de que un jugador de 40 años juegue el Mundial, concluyó: “Ha sucedido, hoy en día la genética acompañada de la preparación física hace que sea muy posible. Va a haber jugadores de 40 años en el Mundial, pero tiene que estar mejor que los demás. Eso no es ningún limitante”.

Ahora, lo que sí es cierto es que no le cerró la puerta, por lo que la información de que todo dependerá del ritmo que alcance a coger con Millonarios sí puede ser real, pues para este técnico una figura como Falcao, al igual que lo es David Ospina, puede ser relevante en la idea de conseguir los objetivos con el conjunto nacional.

Por lo pronto, queda esperar que Falcao se recupere de la lesión con el club bogotano para ver si es tenido en cuenta para los próximos amistosos de la Selección Colombia, de los que prácticamente saldrá la lista definitiva para el Mundial que comienza el 11 de junio.

