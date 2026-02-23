Mientras que una de las promesas del fútbol colombiano la pasa mal, las miradas de propios y extraños se posan sobre el futuro del seleccionado nacional de cara a la cita en el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, una cuenta de fanáticos de Fluminense Colombia replicó desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter) una información que le atribuyó al periodista deportivo Pipe Sierra sobre la próxima convocatoria, una que parece determinante con miras al gran certamen entre junio y julio.

Se trata de la que sería la lista previa de jugadores para la convocatoria de los partidos amistosos contra Croacia y Francia a finales de marzo, entre los que están los siguientes posibles llamados:

Arqueros: Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero, Juan Castillo, Devis Vásquez, Jordan García.

Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero, Juan Castillo, Devis Vásquez, Jordan García. Laterales Izquierdos: Johan Mojica, Álvaro Angulo, Deiver Machado, Cristian Borja.

Johan Mojica, Álvaro Angulo, Deiver Machado, Cristian Borja. Laterales Derechos: Daniel Muñoz, Santiago Arias, Andrés F. Román, Mateo Castillo.

Daniel Muñoz, Santiago Arias, Andrés F. Román, Mateo Castillo. Centrales: Yerry Mina, Dávinson Sanchez, Jhon Lucumi, Willer Ditta, Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Juan Cabal, Jhohan Romaña.

Yerry Mina, Dávinson Sanchez, Jhon Lucumi, Willer Ditta, Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Juan Cabal, Jhohan Romaña. Volantes Primera Línea: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Portilla, Nelson Deossa, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Jhon Solís, Rafael Carrascal, Jorman Campuzano, Sebastián Gómez, Eduard Atuesta, Jorge Carrascal.

Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Portilla, Nelson Deossa, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Jhon Solís, Rafael Carrascal, Jorman Campuzano, Sebastián Gómez, Eduard Atuesta, Jorge Carrascal. Volantes ofensivos: James Rodríguez, Jhon Arias, ‘Juanfer’ Quintero, Yaser Asprilla, Johan Rojas, Jordan Barrera.

James Rodríguez, Jhon Arias, ‘Juanfer’ Quintero, Yaser Asprilla, Johan Rojas, Jordan Barrera. Extremos: Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero, Kevin Serna, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza.

Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero, Kevin Serna, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza. Delanteros: Luis Suarez, Jhon Córdoba, Dayro Moreno, Rafael Santos Borré, ‘Cucho’ Hernández, Roger Martínez.

No pasan desapercibidos algunos como el arquero Juan Castillo, guardameta de 23 años que es parte del Vitoria Guimaraes de la Primera Liga de Portugal y que tuvo un breve paso por Fortaleza.

Otros como Jordan Barrera, Dayro Moreno, Jorman Campuzano y hasta Kevin Serna fueron parte de una serie de jugadores que tendrían la alternativa dentro del seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Entre los nombres ausentes en este mencionado listado aparece el del delantero Jhon Jáder Durán, que ha estado distante de las convocatorias más recientes luego de su salida del equipo en la fecha de juegos contra Perú y Argentina.

Otro que debido a su lesión está fuera de consideración es Kevin Mier, portero de Cruz Azul que apenas regresa a entrenamientos a pesar de que fue titular en los partidos ante Perú, Argentina y Venezuela en la Eliminatoria, pero que en este momento quedaría lejos de los planes del equipo nacional.

¿Cuándo son las próximas fechas de amistosos de Fifa?

El calendario internacional de la Fifa para el año 2026 establece periodos específicos denominados ‘Ventanas FIFA’, durante los cuales los clubes están obligados a ceder a sus jugadores a las selecciones nacionales. Los amistosos de Colombia son el jueves 26 de marzo y el domingo 29 de marzo.

Estas fechas son fundamentales no solo para partidos amistosos de preparación, sino también para las eliminatorias mundialistas y torneos continentales.

Según el cronograma oficial de la Fifa, las próximas fechas programadas para encuentros internacionales masculinos inician con la ventana del 23 al 31 de marzo de 2026, periodo ideal para que las selecciones ajusten sus nóminas antes del inicio de la Copa del Mundo en junio.

Posteriormente, existe un bloque de preparación previo al Mundial que se extiende desde el primero de junio hasta el 10 de junio de 2026. Durante estos diez días, la mayoría de las selecciones clasificadas disputarán sus últimos partidos amistosos oficiales en las sedes cercanas a Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de la finalización de la cita mundialista en julio, el calendario retomará su actividad habitual con una ventana programada del 21 al 29 de septiembre de 2026, seguida por otra jornada del 5 al 13 de octubre y finalizando el año con la ventana del 9 al 17 de noviembre.

