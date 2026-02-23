El delantero colombiano Neyser Villarreal, una de las figuras de la Selección Colombia Sub-20 en el último Mundial, no ha tenido un buen inicio de temporada con su nuevo equipo, pues después de salir en las peores condiciones de Millonarios, se esperaba que pudiera retomar el camino en el fútbol brasileño.

Y es que el colombiano llegó para ser una de las promesas precisamente por lo que había hecho con el conjunto nacional, pero hasta ahora no ha podido marcar diferencia con su nuevo equipo y las críticas ya comienzan a aparecer.

Es más, en el último partido de Cruzeiro, en el que venció 2-1 al Pouso Alegre en la semifinal del Campeonato Mineiro, el colombiano fue titular, pero salió reemplazado al segundo tiempo.

Sin embargo, por la frustración de otro partido sin poder marcar, el colombiano salió bastante afectado emocionalmente, al punto de que su técnico y compañeros tuvieron que consolarlo.

Esta fue la secuencia:

Debido a esto, el técnico Tite tuvo que salir a rueda de prensa a respaldarlo, asegurando que le ve buenas condiciones, pero que debe tener paciencia para conseguir los resultados.

“Imaginen a un joven que se muda a un nuevo país y llega a un club prestigioso como Cruzeiro, con expectativas altísimas, con ganas de jugar bien, y eso crea expectativas“, comenzó diciendo Tite.

Y agregó: “Surgieron oportunidades, pero así es la vida. Jugó bien, la precisión llegará pronto. Surgieron las oportunidades. Y le toca al entrenador, que tiene más experiencia, inculcarle un poco más de calma”.

Finalmente, el entrenador aseguró que trabaja de buena manera, que no es negligente y que no se relaja, por lo que espera que la afición lo abrace para que pueda tener sus mejores minutos pronto.

Cabe destacar que Villarreal llegó en diciembre del año pasado a Brasil, ha disputado cuatro partidos, pero hasta ahora no ha podido anotar, por lo que los hinchas ya están perdiendo la paciencia con él.

