El partido entre Santa Fe y Junior disputado este domingo 22 de febrero, válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay, dejó mucho más que tres puntos en juego. Más allá del resultado, uno de los momentos que se robó la atención del compromiso fue el tenso cruce que protagonizaron Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez, dos referentes del fútbol colombiano que no pasaron desapercibidos en medio del desarrollo del encuentro.

La acción que derivó en el encontrón entre ambos delanteros se dio durante el segundo tiempo del compromiso. En medio de una jugada ofensiva del conjunto barranquillero, Teófilo Gutiérrez fue derribado en una disputa del balón y de inmediato reclamó airadamente al juez central por lo que consideraba una falta merecedora de sanción disciplinaria.

Mientras el atacante del Junior permanecía protestando por la acción, el volante cardenal Jhojan Torres lo empujó, situación que aumentó la tensión en el terreno de juego. Fue en ese momento cuando Hugo Rodallega decidió intervenir y se acercó hasta donde se encontraba Gutiérrez para recriminarle su reacción tras la jugada.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron cómo Rodallega se aproximó al delantero del equipo visitante y le dijo algunas palabras mientras este aún estaba en el suelo, lo que provocó una discusión verbal entre ambos jugadores.

El intercambio subió de tono rápidamente y obligó a la intervención de otros futbolistas de Santa Fe y Junior, quienes se acercaron para evitar que la situación pasara a mayores.

Acá, el video de lo sucedido:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Win Sports (@winsportstv)

El árbitro del compromiso, Wílmar Roldán, tuvo que mediar en el enfrentamiento para calmar los ánimos y retomar el control del partido.

Finalmente, el juez sancionó con tarjeta amarilla a Jhojan Torres por el empujón sobre el atacante del conjunto barranquillero, mientras que el cruce entre Rodallega y Gutiérrez no pasó a mayores desde el punto de vista disciplinario.

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre cruce con Teófilo Gutiérrez?

Una vez finalizado el compromiso, Hugo Rodallega habló en zona mixta y fue consultado precisamente por el intercambio que tuvo con Teófilo Gutiérrez durante el partido. El delantero de Santa Fe le bajó la temperatura a lo ocurrido y aseguró que se trató de una situación propia de la intensidad del juego.

“Lo que pasa es que es su estilo, a él le gusta eso: ser más mediático y estar provocando, hablando y jugando con eso. Hoy lo supimos manejar, sin embargo, a mí me tocó enfrentarlo no solo a él y a todo su equipo que venía a defenderlo. Al mismo Roldán le dije ‘no me calmes, dejame que yo ya estoy muy viejo en esto’, estos partidos tienen que ser así”, explicó Rodallega al referirse al estilo competitivo de Gutiérrez dentro del campo.

Acá, las epxlicaciones de Rodallega:

@deportesrcn 🔴⚪🦁 “ES SU ESTILO, A ÉL LEGUSTA ESO, ES MÁS MEDIÁTICO”. Hugo Rodallega reveló detalles del cruce con Teófilo Gutiérrez en la victoria de Santa Fe 🔴🦁 contra Junior 🔴⚪🦈 en Bogotá 🏟️🟡🔴. El referente cardenal confirmó que son cosas de la calentura del partido y le resto importancia al encontronazo. ♬ sonido original – Deportesrcn

El atacante del conjunto cardenal también dejó claro que este tipo de cruces hacen parte de la dinámica normal de un compromiso de alta exigencia como el que disputaron Santa Fe y Junior.

“Ustedes saben que eso no lo puedo decir [lo que se dijeron], eso hace parte del fútbol, del espectáculo. Es un tipo ya veterano, igual yo, entonces son cosas que quedan ahí en el campo. Eso demuestra el amor que tenemos por esta profesión, él defiende su equipo y yo el mío, son cosas que quedan ahí”, concluyó Rodallega al respecto.

