El arbitraje en Colombia se está convirtiendo en un dolor de cabeza, y no me refiero a lo que pasó exclusivamente con Ferney Trujillo en el Junior vs. América de Cali, que dejó más dudas que certezas (aunque acertó en los penaltis), sino en general, puesto que no hay fecha en la que no se hable de una polémica protagonizada por los jueces de los compromisos.

Este fue el análisis de José Borda de este encuentro:

De hecho, esto no es del actual torneo, sino de ya un buen tiempo atrás, pues sacando al árbitro Wilmar Roldán, no hay regularidad en el resto y la pregunta es ¿por qué? Los sueldos suben, el reconocimiento es cada vez mayor, pero pese a eso el nivel no mejora.

Muchos culpan al Comité Disciplinario de la Dimayor, pero la realidad es que es un tema más estructural, pues en Colombia ser árbitro no es algo profesional, por lo que a muchos les toca tener más trabajos, no dedicarse 100 % a su parte física y mucho más.

Al final, todo eso eso se ve reflejado más allá de los partidos, pues en el Mundial 2026, por ejemplo, no tendremos ningún representante, lo que demuestra que el nivel está bastante bajo y nos estamos alejando del radar internacional.

Además, en las pruebas físicas adelantadas a inicio de año por la Conmebol, muchos se rajaron, así que el panorama no es nada alentador.

Esto es algo a lo que ya se le deben tomar acciones, ya que cada vez se torna más turbio y puede tener complicaciones en un futuro, pues en el país el fútbol es completamente pasional y cuando una decisión no sea la acertada, puede resultar en violencia dentro del estadio y demás.

El mensaje es claro: hay que trabajar, profesionalizar y sancionar cuando sea necesario a los árbitros para que cada día se mejore y no al contrario, que es lo que muchos percibimos con el paso de los campeonatos.

Al final, sin árbitro no hay juego, pero para hacerlo mejor, más entretenido y más interesante, es necesario que estos protagonistas también mejoren para que cada día se cometan menos errores y se tomen mejores decisiones.

